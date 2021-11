RTL macht's offiziell: DIESE Show kehrt mit neuem Namen zurück

RTL zieht einen Schlussstrich – und unterzieht eine Show nach zwei Staffeln einem Make-Over. Neben einem anderen Namen soll eine bekannte Samstagabend-Sendung auch einen neues Studio verpasst bekommen, wie RTL bekannt gibt.

RTL: Diese Show geht unter neuem Namen in die nächste Staffel

Seit 2020 zeigt RTL die Musik-Show „I Can See Your Voice“, in der ein Kandidat mit Hilfe eines prominenten Rate-Teams rausfinden muss, welcher gezeigte Künstler singen kann – ohne dessen Stimme je gehört zu haben.

Nach zwei Staffeln schickt der Kölner Sender die Show in die Verlängerung, allerdings mit einigen Veränderungen.

Das ist die RTL-Show „I Can See Your Voice“:

basiert auf einem südkoreanischen Format

in vier Runden muss erraten werden, welche der gezeigten Kandidaten (zum Beispiel Fitness-Model, Krankenschwester) singen kann

es gibt 10.000 Euro zu gewinnen

die ersten acht Folgen in zwei Staffeln wurden von Daniel Hartwich moderiert

So wird die Sendung künftig unter dem Titel „Zeig uns deine Stimme“ laufen, wie DWDL berichtet – ein Satz, der von dem Publikum in der Vergangenheit ohnehin immer wieder live im Studio gerufen wurde.

RTL: Sendetermin für neue Staffel ist noch offen

Außerdem will RTL das Studio von „Zeig uns deine Stimme“ ausbauen und verschönern, um die Show noch größer und wertiger zu machen.

In den ersten zwei Staffeln waren bereits einige Top-Promis bei der RTL-Sendung am Start, darunter Sophia Thomalla, Victoria Swarovski, Oliver Pocher und Barbara Schöneberger.

Wann die dritte und erneuerte Staffel auf RTL laufen soll, ist noch nicht bekannt, so DWDL. (kv)