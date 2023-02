RTL trauert um TV-Richterin: „Jugendgericht“-Star Ruth Herz ist tot

Es ist ein schwarzer Tag für den Sender RTL. Ruth Herz, bekannt aus der Gerichtsshow „Das Jugendgericht“, ist tot. Die Richterin ist im Alter von 79 Jahren verstorben, wie der Sender bekannt gibt.

Die Sendung, die erstmals im September 2001 ausgestrahlt worden ist, läuft noch heute im Programm von RTLup. Für die Zuschauer ist es ein tiefer Schock. In den sozialen Medien nehmen sie Abschied von Ruth Herz.

RTL-Richterin Ruth Herz ist tot: Zuschauer sind erschüttert

Bei Instagram verkündet RTL die traurige Nachricht: „Ruth Herz ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Zwischen 2001 und 2005 spielte sie sich selbst in der Hauptrolle als Richterin bei ‚Das Jugendgericht‘, das noch heute bei RTLup zu sehen ist. All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei ihrer Familie und den Angehörigen.“

Die Anteilnahme ist groß. „In der Sendung, wie auch menschlich außerhalb davon, eine tolle Persönlichkeit. Der Familie und den Angehörigen mein tiefes Mitgefühl“, berichtet ein Nutzer unter dem Beitrag. Ein zweiter schreibt: „Sehr sympathische Frau, gute Reise.“ Die Todesursache der TV-Richterin ist nicht bekannt.

Israel, Niederlande, England: Das beeindruckende Leben von RTL-Star Ruth Herz

Durch die RTL-Serie „Das Jugendgericht“ ist Ruth Herz zum nationalen Fernsehstar geworden. Doch auch abseits der TV-Kameras kann die Richterin, die sowohl in Deutschland als auch ihrer Heimat Israel gelebt hat, auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblicken. Im Alter von sechs Jahren zieht sie mit ihren Eltern von Jerusalem nach Nordrhein-Westfalen. Nach dem Besuch eines Internats in den Niederlanden studiert sie an den Universitäten Genf, München und Köln.

Im Jahr 1974 wird Ruth Herz zur Richterin am Amtsgericht ernannt, zwei Jahre später wird sie Vorsitzende des Jugendschöffengerichts und 1998 bekommt sie das Bundesverdienstkreuz verliehen. Nachdem die RTL-Show „Das Jugendgericht“, in dem Herz die Hauptrolle übernommen hat, im Jahr 2005 eingestellt wird, wechselt die Richterin für ein Forschungsprojekt über Medien und Justiz an die Universität Oxford.

Ruth Herz hinterlässt zwei Kinder aus erster Ehe sowie ihren Ehemann Gabriel Gorodetsky, einen israelischen Historiker. Das Paar ist seit den 2000er-Jahren verheiratet gewesen.