RTL-Star Djamila Rowe packt übers Dschungelcamp aus: „Hatte jeden Tag Angst“

Fünf Monate ist es her, da wurde Djamila Rowe bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ 2023 zur Dschungelkönigin gewählt. Ihr Sieg in der RTL-Show rückte bei dem ganzen Drama um Katzenberger-Mama Iris Klein und ihren (Noch)-Ehemann Peter Klein dabei fast in den Hintergrund. Djamila selbst kann sich aber nur allzu gut an die nervenaufreibende Zeit im australischen Dschungel erinnern.

In der RTL2-Serie „B:Real“ lässt sie am Dienstag (20. Juni) die Strapazen des RTL-Formats nochmal Revue passieren und kommt zu einem bitteren Fazit.

RTL-Star Djamila Rowe wird deutlich

Djamila trifft sich mit ihren Freundinnen Arielle Rippegather und Melody Haase im Nagelstudio und das, obwohl sie eigentlich nach eigenen Angaben zurück auf dem Weg der Natürlichkeit ist. Für einen ausgelassenen Mädels-Plausch ist es aber anscheinend genau der richtige Ort.

Aus Arielle und Melody sprudeln die Fragen zum Dschungelcamp heraus und Djamila steht Rede und Antwort und offenbart: „Ich wollte schon an Tag vier nach Hause gehen. Ich habe überlegt, wo muss man sagen: ‚Ich bin ein Star, ich will hier raus‘. Das sagt dir da ja vorher keiner“. Glücklicherweise nahm sie sich aber kein Vorbild an Vorgänger Michael Wendler und setzte den Notruf ab, sondern kämpfte weiter – mit Erfolg. Einfacher wurde es aber nicht für sie.

Das sagt Djamila Rowe zu Dschungelcamp-Comeback

„Ich hatte jeden Tag Angst vor Prüfungen, das Essen, das Wenige. Hungergefühl kannte ich gar nicht so. Schlafentzug, ich hatte Tage, ich glaube, da da haben wir nur drei, vier Stunden geschlafen. Und du darfst tagsüber nicht schlafen. Die schreien dann, du darfst nicht schlafen. Sonst gibt es Strafe“, erzählt die Dschungelkönigin von 2023.

Am Ende zieht sie ein überraschendes Fazit. Denn obwohl sie gewonnen hat, antwortet sie auf die Frage, ob sie nochmal in den Dschungel in Australien zurückkehren würde, mit: „Nein, definitiv nein. Ganz klares Nein.“

Der Grund: „Es war emotional sehr hart. Das sagt dir keiner vorher. Du musst psychisch sehr stark sein. 14 Tage können sehr lang sein.“ Mit ihrem Auszug hat sich aber nicht nur ihr Bekanntheitsgrad verändert. Auch in ihrem Alltag hat der Dschungel Spuren hinterlassen. Ihr Programm von damals setzt sie heute nicht mehr fort. „Du brauchst eine gewisse Zeit, um wieder runterzukommen. Ich bin Anfang Februar erst wieder in Deutschland gewesen und jetzt erst kann ich alles genießen und wahrnehmen.“

Eine Sache hat sich aber ganz drastisch geändert: „Ich sage euch eins, ich bin geiziger als vorher. Ich halte mein Geld zusammen, ich gehe nirgendwo dran, ich gebe nichts groß aus. Die Discounter sind meine besten Freunde“, so Djamila.