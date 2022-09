RTL ändert sein Programm – der Grund macht traurig

Über diesen Verlust ist man beim Sender RTL nie hinweggekommen: Der Kölner Fernsehsender wirft sein TV-Programm um und widmet es einem ehemaligen Kollegen.

Insbesondere treue RTL-Zuschauer, die den Sender bereits seit Jahrzehnten verfolgen, dürften an diesem Abend die ein oder andere Träne verdrücken.

RTL trauert zehn Jahre nach seinem Tod um Dirk Bach

Am Samstag, 1. Oktober jährt sich erneut der Todestag von Dirk Bach. Der Berliner Komiker hat über mehrere Jahre hinweg für den Sender vor der Kamera gestanden. Angefangen mit seiner „Dirk Bach Show“ über die Improvisationscomedy „Frei Schnauze XXL“ bis zur Moderation des Dschungelcamps.

Als Moderationspartner von Sonja Zietlow hat sich Dirk Bach zum Kultstar gemausert. Derbe Sprüche, eine ordentliche Portion Selbstironie und einzigartige Outfits à la Hella von Sinnen: Diese Eigenschaften machten den Comedian zum Publikumsliebling.

Komiker Dirk Bach wurde nur 51 Jahre alt. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Doch am 1. Oktober 2012 nahm das Leben von Dirk Bach ein plötzliches Ende. Im Alter von gerade einmal 51 Jahren wurde der Komiker tot in einem Appartementzimmer eines Berliner Hotels aufgefunden. Bei der Todesursache ging man laut der Staatsanwaltschaft Berlin von Herzversagen aus, da der TV-Star bereits wegen Herzproblemen behandelt wurde und in seiner Wohnung Medikamente gegen Bluthochdruck und Herzinsuffizienz sowie Cholesterinsenker gefunden wurden.

RTL widmet Dirk Bach Sondersendung „Dickie, du fehlst!“

Am Donnerstag, den 20. Oktober, möchte RTL dem Kultstar nun erneut gedenken. Wie aus einer aktuellen Programmänderung hervorgeht, strahlt der Sender an diesem Abend ab 22.35 Uhr eine anderthalb Stunden lange Sondersendung aus.

In „Dickie, du fehlst! Warum wir Dirk Bach auch heute noch schmerzlich vermissen“ kommen laut „DWDL.de“ unter anderem treue Wegbegleiter des Komikers zu Wort. Außerdem sollen noch einmal die schönsten Ausschnitte aus seiner Zeit beim Fernsehen und Theater präsentiert werden.

Von 2004 bis 2012 Dschungelcamp moderierte Dirk Bach gemeinsam mit Sonja Zietlow das RTL-Dschungelcamp. Foto: picture alliance / dpa | RTL/Stephan Pick

Im Gegenzug dafür entfällt am 20. Oktober die Wiederholung von „stern TV Spezial: #Why Sophia Maier – Welche Folgen hat grenzenlose Prostitution?“, die eigentlich für diesen Sendetermin geplant gewesen ist.

