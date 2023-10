RTL wirft Programm über den Haufen – für SIE ist es ganz bitter

Bittere Nachricht für die Fußball-Fans unter den RTL-Zuschauern! Immer öfter überträgt der Kölner Sender hochkarätige Fußballspiele, verschiebt dafür auch gerne mal das eigene, bewährte TV-Programm.

Doch jetzt ändert RTL nicht das normale Programm, sondern tauscht ein Fußball-Event aus und macht sich damit bei Anhängern eines Vereins unbeliebt.

RTL schmeißt Frankfurt-Spiel raus

Neben den Streaming-Anbietern Sky, DAZN und sogar Amazon Prime übertragen ZDF, ARD und RTL auch Fußballspiele im herkömmlichen Live-TV. Ein Highlight ist dabei die Partie der „Europa Conference League“ zwischen Eintracht Frankfurt und HJK Helsinki, die am 26. Oktober 2023 um 21 Uhr angesetzt ist.

Das Spiel sollte eigentlich live bei RTL ausgestrahlt werden – doch wie der Kölner Sender am Freitag (13. Oktober) bekannt gab, fliegt Frankfurt gegen Helsinki aus dem Live-Programm und wird stattdessen auf das hauseigene Streaming-Portal RTL+ ausgestrahlt.

RTL zeigt stattdessen andere UEFA-Partie

Immerhin: Auf RTL wird am 26. Oktober trotzdem Fußball gezeigt. Um 20.45 Uhr beginnt die Übertragung des „Europa League“-Matches zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem aserbaidschanischen Verein Qarabag FK.

Für Fußball-Fans im Allgemeinen und vor allem Anhänger von Eintracht Frankfurt ein bitterer und unverständlicher Tausch. So hat Eintracht Frankfurt grundsätzlich mehr Fans als die Werkself, was für RTL eigentlich mehr Einschaltquoten im Live-TV bedeuten sollte. Auch Fußballfans von anderen Vereinen könnten Interesse an der Partie haben. Bayer Leverkusen ist dagegen unpopulärer – ein Blick in die aktuelle Bundesliga-Tabelle macht die Entscheidung von RTL aber nachvollziehbarer.

So legt Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga aktuell einen wahren Höhenflug hin, hat sich mit 19 Punkten nach sieben Spielen den Platz an der Tabellenspitze gesichert. RTL selbst hat laut „Digital Fernsehen.de“ keine Erklärung zu der Programmänderung angegeben.