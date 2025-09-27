Programm-Änderung bei RTL – Frauke Ludowig überbringt die Nachricht

Immer wieder kommt es bei RTL zu Änderungen des ursprünglichen Programms. Diese Anpassungen können die verschiedensten Gründe haben: Von internationalen Notlagen bis hin zu sportlichen Großereignissen war alles schon Thema.

Diesen Sonntag (28. September) geht RTL dem frühen Abendprogramm an den Kragen. Eigentlich läuft ab 19.05 Uhr das Starmagazin „RTL Exclusiv“ im Programm. Doch statt dem neuesten Klatsch und Tratsch gibt es an diesem frühen Abend Sport.

RTL verschiebt „Exclusiv“ in die Mediathek

Die Football-Saison ist in vollem Gange. Am Sonntagabend überträgt RTL das 14. Spiel zwischen den Detroit Lions und den Cleveland Browns. Moderatorin Jana Wosnitza wird dabei durch den Abend führen. Somit schmeißt der Sender das Starmagazin mit Frauke Ludowig aus dem regulären Programm.

Doch ein kleines Trostpflaster gibt es für die Fans dann doch. Die Sendung wird in der Mediathek bei RTL+ übertragen, wie Frauke Ludowig in einem Instagramvideo erklärt. Dabei gibt sie auch schon erste Einblicke, worum es in dieser Ausgabe gehen wird.

„Wir beschäftigen uns in dieser Woche vor allem mit dem Thema Reality und Reality-Stars. Da gibt es einiges zu ergründen, zu erforschen und zu berichten. Unter anderem blicken wir auf das Sommerhaus. Wir gucken auf Marvin Kleinen und seine Freundin und wir fragen uns: Ist das eigentlich heute normal, dass man in einer Beziehung so ruppig miteinander umgeht?“

Außerdem wird es um Jannik Kontalis und seine gescheiterte Bürgermeisterwahl gehen. Und auch Reality-Sternchen Gina-Lisa Lohfink ist Teil dieser Sendung. Sie feiert nämlich ihren 39. Geburtstag, wie Frauke Ludowig in dem Instagramvideo erzählt.