RTL-Star Evelyn Burdecki ist auf 180! „Maximal geschockt“

Normalerweise kennt man Evelyn Burdecki als quirligen Show-Gast im Programm von RTL. Auf Instagram zeigte sich die TV-Bekanntheit jetzt allerdings alles andere als gut gelaunt grinsend. Ganz im Gegenteil, Burdecki ist stinksauer, als sie sich am Montag (19. Juni) bei ihren Fans meldet.

Als Kandidatin der RTL-Datingshow „Der Bachelor“ bekannt geworden, hat Evelyn Burdecki mittlerweile eine große Reichweite auf der Social-Media-Plattform. Die nutzte sie jetzt, um ihrem Ärger Luft zu machen und gleichzeitig aufzuklären.

RTL-Star Evelyn Burdecki ist auf 180

Dass Evelyn Burdecki eine große Hundeliebhaberin ist, zeigte sie bereits in der Vergangenheit. Umso größer war jetzt ihre Wut, als sie feststellen musste, dass eine Frau ihre zwei Hunde bei hochsommerlichen Temperaturen alleine im Auto gelassen hatte.

„Ich stehe hier gerade im Parkhaus und ich bin wirklich fassungslos!“, erzählt Evelyn ihren Fans am Montag in ihrer Instagramstory. Zu dem Video schreibt sie: „Maximal geschockt! Warum sind Hundebesitzer teilweise immer noch so dumm und verantwortungslos?“ Die TV-Bekanntheit hatte ihr Auto gleich neben dem der Hundehalterin geparkt und dabei die Tiere im Auto entdeckt. „Es sind hier gefühlte 40 Grad, warum macht man das?“, so Evelyn gefrustet.

Evelyn Burdecki ruft kurzerhand die Polizei

Zwar hatte die Halterin das Fenster einen Spalt weit offen gelassen, eine laufende Klimaanlage konnte Evelyn allerdings nicht ausmachen. „Die ganzen Abgase kommen jetzt hier noch ins Auto rein und ihr wisst, wie warm es draußen ist“, erzählt sie ihren Fans aufgebracht.

Mehr News:

Kurz darauf gibt sie ihrer Zuschauerschaft ein Update und sagt, dass sie zwischenzeitlich die Polizei angerufen hat. Allerdings spielt sie zu diesem Zeitpunkt auch mit dem Gedanken, selbst die Scheibe einzuschlagen, sollte es noch länger dauern. Denn: „Die (Hunde) waren gerade noch am Bellen, jetzt haben die gar keine Kraft mehr zum Bellen.“

Die eigenen Hunde bei diesen Temperaturen im Auto zu lassen, ist für Evelyn ein klarer Fall von Tierquälerei. Dann endlich kommt die Hundehalterin zurück und wird von Evelyn zurechtgewiesen. Die TV-Bekanntheit ist sich sicher: „Die Dame hat zwar ein schlechtes Gewissen, aber sie fühlt sich wohl nur ertappt.“ Verständnis hat Evelyn Burdecki für dieses Verhalten jedenfalls keins.