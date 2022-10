RTL baut Programm um: Bitter für Fußballfans

Die Freiburger können es kaum noch erwarten. Am Donnerstag steht für das Team aus Breisgau das letzte Gruppenspiel der Europa-League an. Für den Tabellendritten der Fußballbundesliga geht es bei der Partie gegen den griechischen Top-Club Olympiakos Piräus um nichts mehr. Schließlich stehen die Mannen von Trainer Christian Streich schon vor dem abschließenden Spieltag der Gruppe G uneinholbar auf Platz 1. Ob das der Grund ist, dass RTL die Vorberichterstattung für das Spiel gegen den bislang sieglosen Konkurrenten einkürzt?

Wohl eher nicht. Ärgerlich ist die Entscheidung von RTL aber allemal. Schließlich ist der SC Freiburg nicht gerade Dauergast in den europäischen Vereinswettbewerben. Die Fans hätten sich am Donnerstag (27. Oktober) also sicherlich über eine ausführliche Vorberichterstattung mit Interviews und Analysen gefreut. Nun aber hat der Kölner Sender sein Programm geändert.

RTL mit bitterer Nachricht für Fußballfans

Demnach wird RTL um 20.15 Uhr, also direkt nach der Vorabend-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, ein „RTL Aktuell Spezial“ zum Thema „Alles wird teurer – wie komme ich aus der Kostenfalle“ ausstrahlen. Nachrichtensprecher Peter Kloeppel wird in der Sondersendung mit Finanzexperte Hendrik Buhrs (von der Zeitschrift ‚Finanztip‘) Zuschauerfragen zur Preisentwicklung in der Energiekrise besprechen.

Erst danach zeigt RTL dann den Countdown zum Euro-League-Heimspiel der Freiburger. Los geht es dann um 20.30 Uhr, bis um 21 Uhr das Spiel angepfiffen wird. Verschieben wird sich das RTL-Programm auch am Freitag (28. Oktober). So zeigt der Kölner Sender um 0.40 Uhr das „RTL Nachtjournal Spezial: Feierabend – was bewegt Deutschland?“. Das Wetter beginnt verspätet um 0.58 Uhr. Die Wiederholung der „Ultimativen Chartshow“ verschiebt sich um zehn Minuten.