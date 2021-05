RTL trifft drastische Entscheidung: DIESE Abendshow fliegt aus dem Programm

Das hat ja nicht lange gedauert. Bereits nach zwei von eigentlich vier geplanten Shows nimmt RTL seine neue Spieleshow „Du musst dich entscheiden“ aus dem Programm.

Zum Start in der vergangenen Woche hatte die RTL-Show am Mittwochabend schon nur eher maue 11,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen geholt. Besser sollte es auch in dieser Woche nicht werden. Lediglich 8,6 Prozent Marktanteil wurden erzielt, wie das Portal „Fernsehserien.de“ berichtet.

RTL nimmt Abendshow aus dem Programm: Die Quoten waren mau

Nun tauscht RTL die Show am kommenden Mittwoch aus. Anstatt Mario Barth und Jürgen Vogel werden dann Sascha Grammel und seine Schildkröte Josie um die Gunst der Zuschauer buhlen.

--------------------------------------

Mehr über RTL:

RTL Television gibt es seit 1988 in Deutschland.

Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen „Radio Luxemburg“.

Zu den bekanntesten Sendungen zählen „Exklusiv“, „Explosiv“, „RTL aktuell“ und „Stern TV“

Auch mehrere Untrhaltungsshows wie „Wer wird Millionär“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Bauer sucht Frau", „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Let's Dance“ gehören zu den großen Hits des Senders.

-----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Leider hat die neue Show 'Du musst dich entscheiden' nicht die Resonanz beim Publikum gefunden, die wir uns gewünscht haben. Daher haben wir uns entschieden, die beiden verbleibenden Folgen vorerst aus dem Programm zu nehmen“, erklärt RTL gegenüber „DWDL“.

Mario Barth macht Witze über Rechtschreibschwächen

Mario Barth selbst hat sich allerdings noch nicht zur Programmänderung bei RTL geäußert. Er teilte auf seinem Instagram-Profil lediglich einen Witz über zwei Männer, die das Wort Croissant nicht schreiben können.

-----------------

Mehr Nachrichten über RTL:

RTL-Star Vera Int-Veen hat die Handwerker im Haus: Sie machen eine lebengefährliche Entdeckung

„Bauer sucht Frau“: RTL macht Mega-Ankündigung nach 8 Jahren – Inka Bause findet deutliche Worte

„Let's Dance“: Daniel Hartwich macht RTL deutliche Ansage – „Hört auf“

-----------------

Einen Schock gab es auch für die Fans der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“. DIESE Trennung kam wirklich überraschend.

Bei „Princess Charming“ geht es unterdessen gerade erst los. Doch schon in der ersten Folge wurde es äußerst intim. Wie die Kandidatinnen auf die Frage „Wie gerne leckt ihr?“ reagiert haben, erfährst du hier.