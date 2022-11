RTL-Star platzt der Kragen: „Schäme mich wirklich, Deutscher zu sein“

„Die Gedanken sind frei“, so heißt es in einem bekannten deutschen Volkslied. Das stimmt, fraglich ist jedoch, ob man jeden Gedanken dann auch in die Welt posaunen muss. Vielleicht sollte sich diese Frage auch einmal RTL-Star Johannes Haller stellen.

Der 34-Jährige, der 2017 durch seine Teilnahme beim RTL-Dating-Format die „Bachelorette“ bekannt wurde, fand nun nämlich auch Zeit, um sich zur umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu äußern. Und sagen wir mal so: Viel Zuspruch werden ihm diese Worte wohl nicht einbringen.

RTL-Star Johannes Haller meckert über Katar-Kritik

„Es ist so schade, dass ich das Deutschland-Spiel nicht sehen konnte. Auch wenn sie verloren haben. Aber ich finde es noch viel trauriger, dass die Leute immer so eine Meinung haben und das Schöne und das Positive dadurch kaputt machen. Erst überhaupt teilnehmen, dann warum sagen sie nichts zu den ganzen Einschüchterungen, nenne ich es jetzt mal, dann hört man jetzt zum einen, wie schlecht sie gespielt haben, und dann noch die Meinung über den Move oder die Geste, die sie da gemacht haben. Das ist doch viel schöner, sich einfach mal zu freuen, dass es stattfindet“, so Haller.

Und weiter: „Für mich bedeutet WM immer dieses Wir-Gefühl. Gemeinsame Abende, miteinander zu fiebern. Wenn ich jetzt ein Spieler wäre, ich glaube, ich hätte schon gar keinen Bock mehr, für Deutschland mein Bestes zu geben. Das macht man mit all dieser lauten Meinung dann auch nicht besser.“

Dazu schreibt der RTL-Star noch provokant: „Es ist so typisch deutsch, was passiert und ich bin normalerweise wirklich stolz auf unsere Nation, aber in diesen Punkten schäme ich mich wirklich, Deutscher zu sein.“

Bei Instagram kommen Hallers Worte wenig überraschend nicht soooo gut an. „Ja klar, Johannes – einfach mal darüber freuen, dass es (Menschenrechtsverletzungen) stattfindet – ist doch alles supi, solange du hier schön vor deinem Flachbildschirm sitzen und Fußball schauen kannst“, schreibt beispielsweise ein User. Und ein anderer ergänzt: „Er ist halt leider einfach diesbezüglich komplett ungebildet und hat sich auch nicht die Mühe gemacht, sich zu informieren. Ich meine, was soll ‚Einschüchterungen‘ bedeuten? Er hat scheinbar keinen Plan worum es geht und was das Problem ist.“