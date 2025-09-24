RTL ändert kurzfristig das Programm – Live-Übertragung verliert Sendeplatz

Immer wieder kommt es vor, dass die großen Sender, wie beispielsweise RTL, kurzfristig das Programm umplanen. Meistens sind es weltweite Notlagen oder politische Großereignisse, die dann in einer Sondersendung für die Zuschauer aufbereitet werden.

Am Donnerstagabend (25. September) zeigt RTL eigentlich das Europa League Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celta Vigo. Doch ein Teil der Sendung muss nun Platz für eine absolute Kult-Sendung machen.

RTL schmeißt Live-Berichterstattung raus

Wer sich am Donnerstagabend auf Laura Papendick und die Vorberichterstattung zum Europa League Spiel gefreut hat, wird enttäuscht. RTL entscheidet sich gegen Live-Eindrücke vom Spielfeldrand aus Stuttgart und setzt lieber auf eine Kult-Show zur Primetime.

Ab 20.15 Uhr zeigt der Sender eine zwanzigminütige Sondersendung. In „GZSZ – Die Verlängerung“ geht es unter anderem um die aktuellen Entwicklungen rund um Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro). Und auch Ulrike Frank wird in der Sendung zu Wort kommen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch Fußball-Fans können sich trotzdem auf das Spiel freuen. Um 20.35 Uhr wechselt der Sender dann nach Stuttgart , wo der VfB auf spanischen Club Celta Vigo treffen wird.