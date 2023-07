Sie ist die neue Wunderwaffe von RTL: Lola Weippert. Die 27-Jährige, zunächst als Radiomoderatorin zu Ruhm gelangt, ist mittlerweile aus dem TV-Programm des Kölner Senders nicht mehr wegzudenken.

„Love Island“, „Let’s Dance“, „Das Supertalent“, „RTL Turmspringen“ … wir könnten die Liste der Sendungen von Lola Weippert noch ein ganzes Stück weiterführen. Doch nun steht erst einmal wieder „Temptation Island“ auf dem Programm. Lola gibt dort die Moderatorin, die den mehr oder weniger paarungswilligen Damen und Herren die Fremdgehversuche ihrer Partner vor Augen führt.

RTL-Star Lola Weippert kündigt neue „Temptation Island“-Staffel an

Via Instagram meldete sie sich mit einem emotionalen Posting zu Wort. „Endlich dürfen wir verkünden, dass wir eine neue Staffel Temptation Island produzieren. In diesem Moment befinden sich unsere neuen Paare bereits auf der Insel der Versuchung (wir tun jetzt einfach mal so, als wäre Kroatien ne Insel ) und lassen sich auf den härtesten Treuetest ein, den es gibt. Tränenreiche Lagerfeuer sind da natürlich vorprogrammiert“, schreibt Lola.

Und weiter: „Ich freue mich so sehr darüber, dass das Format so einen Erfolg feiert und von Jahr zu Jahr mehr gesuchtet wird. Und auch ich bin der Temptation-Sucht verfallen, denn ich moderiere mittlerweile das 4. Jahr diese Sendung. 2020 durfte ich das erste Mal als Moderatorin für Temptation Island vor der Kamera stehen und dieses Jahr befinden wir uns im vierten Jahr und ich liebe die Moderation der Show mehr denn je. Denn man weiß nie, was passiert. Jede Staffel, jede Show, jedes Lagerfeuer ist ein Überraschungsei und ich fühle mich geehrt, das Gesicht dieser beliebten Sendung zu sein.“

Wann die neue Staffel beginnt, verriet die 27-Jährige an dieser Stelle nicht. Ein Versprechen hatte sie jedoch für ihre Fans: „Es wird wild. Sehr wild!“ Na, dann sind wir ja mal gespannt.