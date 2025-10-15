RTL+ bestätigt: Keine „Reality Awards“ 2025 geplant

Am 7. Dezember 2024 feierte RTL+ mit den „Reality Awards“ ein echtes Streaming-Spektakel. Es war der große Abend der Reality-Stars, an dem sich das Who-is-who der Szene die Ehre gab. Jetzt aber die Ernüchterung, denn 2025 wird es keine Show geben.

Bei der ersten Ausgabe 2024 ging es glamourös zu. In zwölf Kategorien wurden Trophäen vergeben, gefeiert und geflirtet. Das Publikum jubelte 760 Gästen zu, auf der Bühne glänzten Stars wie Mike Heiter, Leyla Lahouar und Christina Dimitriou. Besonders Mike und Leyla staubten ab! Sie holten gleich mehrere Preise, darunter „Realitystar des Jahres“ und „Lovestory des Jahres“.

Fans der „Reality Awards“ müssen aufhorchen

Auch andere Reality-Größen sorgten für Aufsehen. So wurde Sophia Thomalla als „Reality-Host des Jahres“ geehrt, Gigi Birofio als „lustigster Star“ und Bushido und Anna-Maria Ferchichi gewannen mit ihrer Doku „Alles auf Familie“. In bester Gala-Manier gab es Glitzer, Tränen und jede Menge Lacher.

Doch jetzt herrscht traurige Gewissheit. Wie RTL auf unsere Anfrage bestätigt, wird es in diesem Jahr keine Reality Awards auf RTL+ geben. Ein Sprecher erklärt: „In diesem Jahr wird es auf RTL+ keine Reality Awards geben. „Mehr oder ob und wann es wieder eine geben wird, geben wir wie immer rechtzeitig bekannt.“ Das Jahr endet für die Reality-Stars also ohne Nominierungen, Votings und Trophäen.

Dabei hatten die Awards 2024 für Gesprächsstoff gesorgt. Besonders Christina Dimitriou überraschte mit ihrer Schwangerschaftsverkündung live auf der Bühne. Viele Reality-Fans hofften, dass RTL+ an den Erfolg anknüpft.

Ob die Awards 2026 zurückkehren, bleibt also offen.