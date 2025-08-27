RTL ändert TV-Programm – gleich mehrere Formate sind betroffen

Wer am 27. August bei RTL einschaltet, erlebt statt vertrauter Serien einen sportlichen Nachmittag. Grund dafür ist die Basketball-Europameisterschaft. Bereits ab 15 Uhr startet der Sender seine Berichterstattung, gezeigt wird das Spiel Montenegro gegen Deutschland. Damit verschiebt sich der gewohnte Ablauf deutlich.

Gleich mehrere Formate sind betroffen.

Das Basketball-Match beginnt um 15.30 Uhr, RTL steigt schon um 15 Uhr mit Vorberichten ein. Dadurch entfallen gleich mehrere Formate: „Barbara Salesch – Das Strafgericht“, „Ulrich Wetzel – Das Strafgericht“ und „Der Blaulicht Report.“ Auch Fans von „Unter uns“ gehen leer aus. Erst um 18 Uhr setzt RTL sein normales Programm mit „Explosiv“ fort.

Serienfreunde müssen aber nicht lange warten. Denn auf RTL+ stehen neue Folgen von „Unter uns“ schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung bereit. Auch am 1. September überträgt RTL ein weiteres EM-Spiel. Dann tritt die deutsche Mannschaft gegen Großbritannien an. Erneut sind deshalb Verschiebungen im Programm unvermeidlich.

RTL+ als Alternative für Serienfans

Mit RTL+ bleibt die Schillerallee rund um die Uhr verfügbar. Ab dem 27. August gibt es dort sämtliche aktuellen Folgen. Wer wissen will, wie es bei Ringsy & Co. weitergeht, kann sich jederzeit mit neuen Episoden versorgen. Zusätzlich bietet RTL+ echte Nostalgie: Alle Anfänge aus dem Jahr 1994 stehen ebenfalls jederzeit zum Abruf bereit.

Sollte Deutschland die Vorrunde überstehen, wird RTL auch die weiteren Partien live übertragen. Bis zum Finale am 14. September könnte es also zusätzliche Änderungen im Programm geben.

Serienfans müssen flexibel bleiben, können sich aber darauf verlassen, dass RTL+ jederzeit eine bequeme Lösung bietet.

