Es ist so weit! RTL verkündet Nachricht zu „Ninja Warrior“

Als „Ninja Warrior Germany“ 2016 erstmals über die Bildschirme von RTL flimmerte, war die Skepsis groß. Das Action-Format, das in Japan und den USA längst Kultstatus erreicht hatte, galt hierzulande als riskantes Experiment. Jahre hatte es gedauert, bis die Entscheidung fiel, den Hindernisparcours, der Muskelkraft und Ausdauer fordert, auch nach Deutschland zu holen – und das mit Erfolg!

Kein Wunder also, dass die 10. Staffel schon bald zurückkehrt.

RTL macht es offiziell

Schon die erste Staffel „Ninja Warrior Germany“ belehrte Kritiker eines Besseren: Die Mischung aus sportlicher Höchstleistung und einem knallharten Wettbewerb zog ein Millionenpublikum in den Bann und das von der ersten Sendeminute an. Neun Staffeln lang hielt die Begeisterung an. Die Quoten blieben konstant stark, wie „DWDL“ ausgewertet hat und „Ninja Warrior Germany“ entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des RTL-Freitagsprogramms.

Nun steht ein besonderes Jubiläum bevor: Am 19. September startet die zehnte Staffel wieder zur gewohnten Primetime am Freitagabend. Eine Woche zuvor sind die neuen Folgen wie üblich bei RTL+ abrufbar. An der bewährten Besetzung ändert sich nichts.

Frank Buschmann und Jan Köppen kommentieren wie gewohnt die Sendung, während Laura Wontorra die Athletinnen und Athleten direkt an der Strecke interviewt. Über die Inhalte hält sich RTL noch bedeckt, kündigt aber „witzige und ungewöhnliche Überraschungen für ‚Buschi’“ in allen Vorrunden an und sogar eine Überraschung, die von „Buschi“ selbst kommt.

Für Fans gibt es noch einen weiteren Grund zur Freude: In der Jubiläumsstaffel wird es ein Wiedersehen mit Kandidaten vergangener Staffeln geben, auch mit solchen, die schon lange nicht mehr angetreten sind. Ob darunter auch die wohl erfolgreichsten Teilnehmer der Show sind?

Stefanie Noppinger (geb. Edelmann), zweifache Siegerin der Frauenwertung, und ihr Ehemann Oliver Noppinger, der bislang jedes Mal das Finale erreichte, wären jedenfalls heiße Kandidaten für ein Comeback. RTL schweigt bisher und schürt so die Spannung auf das große Jubiläum nur noch mehr.