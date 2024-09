RTL-Star fällt bei DIESEM Anblick aus allen Wolken – „Ein Desaster!“

1992 feierte sie ihren internationalen Durchbruch als Eiskunstläuferin, machte dann als Schauspielerin von sich reden und ist seitdem nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken: Tanja Szewczenko. RTL-Zuschauer kennen sie vor allem aus der Vorabendserie „Alles was zählt“, in der sie für drei Jahre die Rolle der Diana Sommer verkörperte.

Bekannt wurde die heute 47-Jährige allerdings nicht nur mit ihrem Leben vor der Kamera, sondern auch mit ihrem markanten Look. Lange Zeit begleitete sie ihre blonde Wallemähne – jetzt sollte eine Typveränderung her. Doch die Aktion geht völlig nach hinten los!

RTL-Star erlebt Haar-Fauxpas

RTL-Star Tanja Szewczenko hat ihrer Heimat mittlerweile den Rücken gekehrt und ist in ihre Wahlheimat Dubai gezogen. Doch vor Ort machte sie nun eine unschöne Erfahrung. Nach einer schweren Viruserkrankung dünnte das Haar der Schauspielerin immer mehr aus, weshalb sie sich bei einem Friseur Hilfe suchte.

Doch statt mit einem Lächeln den Salon zu verlassen, trifft die ehemalige Eiskunstläuferin der Schock. Mit einem kinnlangen Bob und entsetzter Miene klagt sie ihren Fans auf Instagram ihre Sorgen.

RTL-Star den Tränen nahe – „Desaster“

„Was soll ich sagen, Leute: Es ist ein Desaster“, urteilt die 47-Jährige nach ihrem Friseurbesuch und lächelte tapfer in die Kamera. Eigentlich habe sie etwas ganz anderes gewollt, doch die Friseurin habe ihren Wunsch nicht umsetzen können, erklärt Tanja. Daraufhin habe sie die Bitte geäußert, ihr Haar „so kurz wie möglich“ zu schneiden. Ihre Vorstellungen wurden allerdings nicht erfüllt, denn mit dem Ergebnis ist die dreifache Mutter alles andere als zufrieden.

„Jetzt habe ich hier so einen Oma-Bob und sehe aus wie 58. Es ist so schlimm“, sinnierte sie über die ungewollte Typveränderung. „Das ist halt so gar nicht meins“, betonte sie weiter. Auch ihre dreijährigen Zwillingssöhne Leo und Luis hätten zunächst große Augen gemacht und sie „etwas befremdet angeschaut“, erzählt sie ihren Followern auf Instagram.

Das Gute an der Situation: Haare wachsen bekanntlich nach. So kann RTL-Star Tanja Szewczenko sich nach dem ersten Schock eine witzige Bemerkung nicht verkneifen: „Was soll ich sagen … Ich finde es ja ein bisschen lustig.“