RTL-Moderator Peter Kloeppel mit Mega-Aussetzer im TV – DIESE Ausrede gibt es wegen Helene Fischer

Für RTL-Aktuell Chefmoderator Peter Kloeppel war es ein spannender Abend in der Sendung „Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?“. Der RTL-Star konnte zwar mit fundiertem wissenschaftlichem Wissen punkten, nicht aber, als es um das Erkennen von Promis ging.

Und so musste der Nachrichtensprecher am Freitagabend einen kleinen Quiz-Fauxpas hinnehmen. Jetzt erklärt sich der 62-Jährige noch einmal ausführlich für sein Promi-Scheitern in der RTL-Show.

RTL-Moderator Peter Kloeppel: Promi-Fauxpas in TV-Show

Am Ende lief es zwar gut für Peter Kloeppel, schließlich konnte er den Sieg für sich verbuchen, und dennoch: Der RTL-Star erkannte weder Helene Fischer noch DSDS-Urgestein Dieter Bohlen.

Peter Kloeppel ist Chef-Moderator bei RTL-Aktuell.

Was war da los?

„Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Natürlich weiß ich, wie Oliver Pocher aussieht. Aber bei Helene Fischer… ich weiß natürlich, wer sie ist. Aber dass ich sie jetzt auf Fotos sofort erkennen würde… vielleicht wenn ich auf der Bühne ein Foto von ihr sehen würde, aber das Gesicht alleine hat nicht gereicht“, so Peter Kloeppel gegenüber RTL.

Helene Fischer würde Peter Kloeppel nicht sofort erkennen. Foto: picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa | Rolf Vennenbernd

-----------------------

Das ist RTL_Moderator Peter Kloeppel:

Er wurde am 14. Oktober 1958 in Frankfurt am Main geboren

Peter Kloeppel ist Journalist und TV-Moderator

Seit dem Jahr 1992 ist er Chef-Moderator der Nachrichtensendung „RTL Aktuell“

Von 2004 bis 2014 war er Chef-Redakteur von RTL

1990 lernte er in Washington D.C. die Fernsehproduzentin Carol Sagissor kennen

1993 folgte die Hochzeit

Das Paar lebt mit der gemeinsamen Tochter in Bonn-Bad Godesberg

-----------------------

Weiter sagt er: „Dieter Bohlen… natürlich weiß ich, wer Dieter Bohlen ist, es ist gar keine Frage. Aber mit diesem Dutt auf dem Kopf sah er auch nicht so aus wie er aussieht.“

Dieter Bohlen - eigentlich unverwechselbar, oder? Foto: IMAGO / Future Image

+++ „Bachelor“-Paar trennt sich plötzlich – deshalb ist es besonders bitter +++

Er selbst kann sich seine Rate-Pleite nur so erklären, wie er weiter im Interview mit RTL erklärt: „Das war für mich ganz einfach das Problem: Ich habe erst mal versucht heraus zu finden, wer die Menschen sind. Und während ich das überlegt habe, habe ich vergessen zu gucken, wo sie auf ihren Kacheln sind.“

-----------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere RTL-News:

-----------------------

Sein Nicht-Wissen im Promibereich ist auch Twitter-Nutzern nicht verwehrt geblieben. „Und Peter Kloeppel ist doch der Schlauste von allen. Er kennt weder Heidi Klum, Helene Fischer, Oliver Pocher, noch Dieter Bohlen“, scherzte ein User nach der Sendung. Ein anderer: „Von Peter Kloeppel hätte ich mehr erwartet.

Und Peter Kloeppel ist doch der Schlauste von allen.



Er kennt weder Heidi Klum, Helene Fischer, Oliver Pocher, noch Dieter Bohlen.#Binichschlauer — Dramaking (@Changedidentity) February 19, 2021

Einen Sympathie-Punkteabzug gab es von Seiten der RTL-Zuschauer aber nicht für den Moderator. „Ich finde ihn auch sehr sympathisch. Peter Kloeppel ist einfach super“, schrieb zum Beispiel jemand.

++++ RTL: „Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?“ – So kannst DU den Test machen ++++

++++ RTL: Überraschung bei „Punkt 12“ – Zuschauer erkennen Katja Burkard kaum wieder ++++

Eines steht aber bestimmt fest: Das Gesicht von Helene Fischer vergisst der RTL-Moderator jetzt sicher nicht mehr so schnell.