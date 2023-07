RTL-Star Lola Weippert erlebt Festival-Horror! „Dachte, ich kratz‘ ab“

Wie viele andere Musik-Fans, ist auch RTL-Star Lola Weippert beim „Parookaville“-Festival 2023 in Weeze mit dabei. Anders als ihre Fans zwar nicht als reguläre Besucherin, dafür aber mit Moderations-Auftrag. Ihre ersten Eindrücke vom Festival teilte sie bereits zum Auftakt am Donnerstag (20. Juli).

Ausgelassen und ganz verliebt in die Festival-Atmosphäre präsentierte sich die RTL-Moderatorin auf Instagram. Am Morgen danach sieht dann aber plötzlich alles ganz anders aus. Hinter Lola liegt eine schlaflose Nacht und eine unglaubliche Erfahrung, die sie jetzt nutzt, um andere zu warnen.

RTL-Star Lola Weippert erlebt Energy-Schock

Gute Laune zu jeder Tages- und Nachtzeit, sind ihre Fans von Lola Weippert gewöhnt. Dass aber auch sie mal müde ist, bei all den Verpflichtungen, die sie hat, ist nur logisch. Ihr Mittel gegen Müdigkeit: Energydrinks. Damit hat sie es am ersten Tag des Festivals jetzt aber anscheinend übertrieben.

„Mir ist gestern etwas passiert, was mir noch nie zuvor passiert ist. Ich trinke ja gut und gerne mal Red Bull. Ich weiß, es ist alles andere als gesund“, erzählt sie am Freitag (21. Juli) in ihrer Instagram-Story. “ Wie ungesund das Getränk bei übermäßigem Konsum aber wirklich sein kann, musste Lola jetzt am eigenen Leib erfahren.

Lola Weippert hat Herzprobleme nach erstem Parookaville-Tag

„Ich hatte gestern eine Überdosis an RedBull“, erzählt sie. Und weiter: „Ich konnte nicht schlafen. Ich war bis morgens um sieben oder acht wach.“ Neben der Schlaflosigkeit habe sie zudem massive Herz- und Kreislaufprobleme gehabt. Außerdem seien ihre Finger taub gewesen und sie musste mit unglaublicher Übelkeit kämpfen.

Dazu: „Hitze und Kälte im Wechsel, ich dachte einfach echt, ich kratz‘ ab.“ Damit andere nicht eine ähnliche Erfahrung machen müssen, warnt sie jetzt: „Energydrinks sind so gefährlich, habe das gestern erlebt und hatte echt Angst.“ Für ihre Festival-Freunde aus der Community dürfte es eine ernstzunehmende Warnung sein, lieber eine Mütze Schlaf mehr zu nehmen, als sich mit Energydrinks vollzupumpen.