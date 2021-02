RTL: Panne bei „Exklusiv“ – plötzlich ist SIE im Hintergrund zu sehen

So war das nicht geplant! Am Freitag kam es zu einer kleinen Panne während Bella Lesnik auf RTL „Exklusiv“ moderierte.

Mitten in Lesniks Beitrag trat nämlich eine andere RTL-Moderatorin ungewollt zum Vorschein.

RTL: Panne während Live-Sendung

Fünfmal in der Woche wird „Exklusiv“- Das Starmagazin auf RTL ausgestrahlt. Da kann auch mal etwas schiefgehen. Besonders bei einer Live-Aufzeichnung. Am Freitagabend kam es zu einer Panne im Studio.

Das ist RTL:

Der Sender RTL wurde am 2. Januar 1984 als „RTL plus“ gegründet

Der Sitz des Senders ist in Köln

Der erste Sitz war in Luxemburg

Die Moderatorin Bella Lesnik war noch mitten in ihrer Moderation, als die Zuschauer am Rand plötzlich Charlotte Maihoff entdecken. Diese wurde von dem Produktionsteam bereits für ihren Auftritt bei RTL Aktuell vorbereitet. Die Sendung läuft im Anschluss an das Starmagazin in demselben Studio.

Ganz unfreiwillig stahl sie dabei ihrer Kollegin die Show. Bella Lesnik blieb trotz des Missgeschicks souverän und ließ sich nicht aus der Fassung bringen.

Charlotte Maihoff moderiert RTL Aktuell. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

„Ich finde solche Momente toll! Daran sieht man, dass wir live senden. Bei uns geht es halt Schlag auf Schlag. Während ich noch die Prominews erzähle, machen sich schon die Newskollegen bereit. Und heute konnten alle für einen kurzen Augenblick live dabei zusehen“, erklärt die „Exklusiv“-Moderatorin nach dem Vorfall.

Zuschauer feiern das kleine Missgeschick

Auch die Zuschauer sind von dem unerwarteten Besuch begeistert. Auf Instagram kommentiert eine Nutzerin: „Alle beide sind tolle Frauen und äußerst professionell.“ Auch andere Zuschauer ließen sich von der Panne nicht abbringen. Ganz im Gegenteil sorgte der Zwischenfall bei vielen für eine lustige Abwechslung.

„Ich finde es lustig. Pannen passieren schon mal. Wir sind alle nur Menschen. Und perfekt ist keiner“, fasst ein Nutzer zusammen. (neb)