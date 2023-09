RTL nimmt NFL ins Programm – mit bitteren Auswirkungen auf DIESE Show

Das Fernsehprogramm des Sonntagabends ist vielen Menschen heilig. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche dient das Wochenende der Entspannung, ein gemütlicher Abend auf der Couch gehört meistens dazu. Wenn jedoch plötzlich die Lieblingssendung abgesetzt wird, droht Frustration. Genau mit dieser Gegebenheit müssen sich Zuschauer des Senders RTL nun abfinden.

Das TV-Magazin „Stern TV am Sonntag“ begeistert Zuschauer mit den aktuellsten Themen, spannenden Geschichten und Neuigkeiten rund um die Welt der Promis. Doch Fans des RTL-Formates müssen sich nun erstmal eine neue Lieblingssendung suchen.

RTL trifft drastische Entscheidung

Das beliebte RTL-Magazin wird bis zum kommenden Jahr ausgesetzt. Grund dafür ist die NFL (National Football League), die ab kommenden Sonntag den Sendeplatz von „Stern TV am Sonntag“ belegen wird. Moderator Dieter Könnes wird somit in eine Art Zwangspause geschickt. Für Könnes dürfte die Entscheidung des Senders besonders schwer wiegen, schließlich hatte sich das Format nach Anfangsschwierigkeiten seit zwei Wochen in der gewünschten Zielgruppe etabliert. Den geforderten zweistelligen Marktanteil für das Jahr 2023 konnte das Magazin dennoch nicht erreichen.

Die stellvertretende Chefredakteurin von RTL News, Stephanie McClain, bezeichnet den Fernsehsonntag in einem Interview mit „DWDL“ als grundsätzlich herausfordernd. „Stern TV am Sonntag“ hätte dennoch Erfolge verzeichnet. Mit der inhaltlichen Entwicklung des Formates und dem Bericht exklusiver Geschichten sei sie sehr zufrieden. Die Sonntags-Ausgabe der beliebten Sendung steht dem wöchentlichen Format in nichts nach, die Themen reichen von Promi-News bis hin zu Themen wie der Legalisierung von Cannabis.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Langfristig müssen die Fans des RTL-Magazins müssen jedoch nicht auf „Stern TV am Sonntag“ verzichten. Ab Mitte Februar 2024 soll die Sendung wieder zur gewohnten Sendezeit ausgestrahlt werden. Bis dahin arbeitet die Redaktion an mehreren Spezial-Ausgaben, unter anderem zum 75. „Stern“-Jubiläum im Oktober dieses Jahres.