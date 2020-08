RTL: Neues TV-Format „I can see your voice“ sorgt für Entsetzen – „Wer ist für sowas verantwortlich?!“

View this post on Instagram

Ihr Lieben, das Wetter war total heiß und I can see your voice! Ok, ich streng mich an und seid gespannt, wer wirklich singen kann! Ich liebe das Format 5 mal hoch zum Quadrat! Es war so schön diese tollen Momente zu sehen! Seid gespannt! @icanseeyourvoiceofficial @rtl.tv #18.AugustaufRTL #anzeigewegenmarkierung