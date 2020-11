RTL-Star Nazan Eckes teilt Video aus ihrem Haus – interessant, was sich im Hintergrund befindet

So hat man Nazan Eckes noch nie gesehen! Der RTL-Star nimmt seine Fans ausnahmsweise mit auf eine Reise durch seinen Alltag. Die Fans bekommen somit Eindrücke aus dem Privatleben von Nazan Eckes, die es so noch nicht gab.

Grund dafür ist das neue Youtube-Video der RTL-Moderatorin, die seit dem Sommer dieses Jahres jetzt auch auf dem Videoportal ihre Fangemeinde auf dem Laufenden hält.

RTL-Star Nazan Eckes teilt Video aus ihrem Haus

Diesmal im Video zu sehen: Details aus dem Leben von Nazan Eckes. „Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal, wie so ein ganz normaler Tag bei mir aussieht“, beginnt die RTL-Extra-Beauty ihre Worte, steht dabei mitten im Wohnzimmer – ungeschminkt und total natürlich.

------------

Das ist RTL-Moderatorin Nazan Eckes:

Nazan Eckes heißt eigentlich Nazan Khol. Sie wurde als Nazan Üngör in Köln geboren.

Die Fernsehmoderatorin und Model war von 2000 bis 2007 mit dem Werbeunternehmer Claus Eckes verheiratet.

Seit 2012 ist sie mit dem österreichischen Maler Julian Khol verheiratet

Seit 1999 ist sie für RTL tätig, wo sie zunächst Guten Abend RTL moderiert.

Seither war sie als Moderatorin beim „DSDS“, Let's Dance oder Das Supertalent tätig

Ende 2019 übernahm sie von Birgit Schrowange die Position der Chefmoderatorin bei „Extra – das RTL-Magazin“

------------

Nazan Eckes: so wohnt die RTL-Moderatorin

Was sofort auffällt: Nazan Eckes steht auf Erdtöne bei der Wohnungseinrichtung. Der Boden ist aus dunklem Holzparkett und auch die Deko-Teile im Hintergrund wirken farblich abgestimmt. Ganz klar: Die RTL-Moderatorin mag es gemütlich, was nicht zuletzt der Kamin beweist, der den Mittelpunkt des Raumes zu bilden scheint.

Nazan Eckes. Foto: imago images

Auf ihr Haus geht Nazan Eckes im Youtube-Video nicht weiter ein, dafür erzählt sie ihren Anhängern, was alles noch so bevorsteht für sie. „Natürlich muss ich mich immer so ein bisschen um den Haushalt kümmern. I love it. Die Kinder versorgen und mich gleichzeitig irgendwie vorbereiten“, so Nazan. Danach stehen zwei öffentliche Termine an – einer davon sogar in München.

------------

Mehr News zu Nazan Eckes:

RTL-Moderatorin Nazan Eckes: Sexy im Badeanzug! – „Gegen Herbstblues“

RTL-Moderatorin Nazan Eckes zeigt sich im super sexy Badeanzug am Pool – „Der Knaller!“

------------

Für die 44-Jährige sind solche kurzen Flugreisen innerhalb von Deutschland eigentlich Routine. Nur der wegen der Corona-Pandemie relativ leere Flughafen ist für Nazan Eckes dann aber doch ein wenig ungewohnt.

Nazan Eckes: EIN TAG IN MEINEM LEBEN

Mit diesem kurzen Ausschnitt aus ihrem Leben beweist die TV-Schönheit einmal mehr, dass sie Beruf und Familienleben gut miteinander vereinbaren kann. Kurz vor ihrer Abreise nach München stand nämlich auch noch Kochen für ihre Kids auf dem Plan. (jhe)