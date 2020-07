RTL: Nazan Eckes zeigt sich ultrasexy im Bikini – doch DAMIT hat keiner gerechnet

View this post on Instagram

SOUND ON 🙌 and jump into SUNDAY like... 👆👆 Wünsche euch einen richtig schönen Sonntag. In Köln ist es heute bewölkt. Sagen wir so: für alles Grüne wäre es sehr gut, wenn es gleich mal ordentlich regnet. Da ich aber sehr wetterfühlig bin, muss ich mich an solchen Tagen immer mit sonnigen Erinnerungen bei Laune halten. 🤪🙈☀️ Was macht ihr gegen den #sundayblues ? #sunday #throwback #dubrovnik #croatia #moodoftheday #blues Video: @miriolivia