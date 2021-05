RTL-Moderatorin Nazan Eckes ganz offen: „Muss gerade verdammt stark sein“

Am Sonntag war Muttertag. Wie es mittlerweile üblich ist, gratulierten die meisten Stars ihren Mamas nicht nur privat, sondern auch öffentlich bei Facebook, Instagram und Co. Eine ganz besonders berührende Nachricht schickte RTL-Moderatorin Nazan Eckes an ihre Mama.

Bei Instagram teilte die RTL-Extra-Moderatorin ein Foto von sich und ihrer Mutter. Dazu schrieb Nazan Eckes ergreifende Zeilen.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes: Diese Worte zum Muttertag berühren

„Meine Mama muss gerade verdammt stark sein“, schreibt die 45-Jährige bei Instagram. So muss sich ihre Mutter um ihren kranken Vater kümmern. Auch Nazan Eckes selbst hatte sich schon eine TV-Auszeit genommen, um ihren an Alzheimer erkrankten Vater zu pflegen.

-----------

Das ist RTL-Moderatorin Nazan Eckes:

Nazan Eckes heißt eigentlich Nazan Khol. Sie wurde als Nazan Üngör in Köln geboren.

Die Fernsehmoderatorin und Model war von 2000 bis 2007 mit dem Werbeunternehmer Claus Eckes verheiratet.

Seit 2012 ist sie mit dem österreichischen Maler Julian Khol verheiratet

Seit 1999 ist sie für RTL tätig, wo sie zunächst Guten Abend RTL moderiert.

Seither war sie als Moderatorin beim „DSDS“, Let's Dance oder Das Supertalent tätig

Ende 2019 übernahm sie von Birgit Schrowange die Position der Chefmoderatorin bei „Extra – das RTL-Magazin“

------------

„Wir unterstützen sie nach allen Kräften, aber SIE ALLEIN ist die Heldin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr sie mich immer und immer wieder beeindruckt. Als Mutter, als Anneanne (Oma), als Frau, als Mensch, als Wegbegleiterin“, schreibt Nazan Eckes weiter.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes: Besonderes Muttertagsgeschenk

Sie sei immer wieder beeindruckt von der Güte, dem Strahlen und dem Feingefühl ihrer Mutter. Drum hatte sich die Moderatorin auch um ein ganz besonderes Geschenk zum Muttertag bemüht. Sie schenkte ihrer Mutter ein Fotoshooting. Die Ergebnisse kannst du dir bei Instagram ansehen.

--------------

