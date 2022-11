RTL-Star Nazan Eckes: SO hat man sie noch nie gesehen – und wird es auch nie wieder

Für die Fans war es zunächst ein Schock, als es plötzlich hieß, dass Nazan Eckes zum Ende des Jahres 2022 die exklusive Zusammenarbeit mit RTL beenden würde. Verständlich, schließlich ist Nazan Eckes über die Jahre zu so etwas wie einer Institution bei dem Kölner Sender avanciert.

Doch die Aufregung sollte sich rasch wieder legen. Zwar werde die „Extra“-Moderatorin nicht mehr nur für RTL arbeiten. Nazan Eckes und der Sender werden aber keine getrennten Wege gehen. Wenig später dann schon wieder Wirbel um die schöne Kölnerin. Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass sich Eckes und ihr Mann, der österreichische Maler Julian Khol getrennt haben. Doch all die Aufregungen des Jahres, sie scheinen scheinbar spurlos an der Moderatorin vorbeizugehen.

SO sehen wir RTL-Star Nazan Eckes nie wieder

So teilte Nazan Eckes auf Instagram nun neue Bilder von sich und scheint sich dabei wenig dafür zu interessieren, was andere von ihr denken könnten. „Ihr seht mich das erste und letzte Mal in Tennissocken“, schreibt Nazan zu einem Bild, das sie in pinken Hotpants, einem passenden knappen Oberteil und weißen Tennissocken auf Mallorca zeigt.

Die Fans jedenfalls lieben den Sonntagslook der Moderatorin. „Wahnsinnige Farbe, die dir richtig gut steht. Und bei den Beinen kann man alles anziehen. Wie immer wunderhübsch“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Ich glaube, Tennissocken sind wieder in. Wenn nicht, werden sie es nach diesen Fotos.“

Während ein Dritter schwärmt: „Siehst wunderschön aus. Tolles Foto. Mega schön.“ Na, dann sind wir ja mal gespannt, was wir in Zukunft noch von Nazan Eckes zu sehen bekommen. Von RTL heißt es jedenfalls: „Es gibt ganz konkrete Pläne für einen großen Themenabend mit ihr sowie für eine Interviewreihe, an der wir derzeit gemeinsam mit Nazan arbeiten.“