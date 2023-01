RTL-Star Nazan Eckes posiert freizügig vor der Kamera – Fans platzt der Kragen „Tag für Tag oberflächlicher“

Beinahe täglich gibt es was Neues von ihr: RTL-Star Nazan Eckes postet in den sozialen Netzwerken, was das Zeug hält. Besonders auf Instagram ist sie sehr aktiv und lässt ihre Fans dort an ihrem Alltag teilhaben.

Doch statt Bilder und Fotos mit dicker Winterjacke und Stiefeln zeigt sich die RTL-Moderatorin in letzter Zeit häufig in Bikini und mit großer Sonnenbrille. Der Grund: Seit einiger Zeit ist Nazan Eckes in Dubai unterwegs und nimmt sich eine Auszeit vom kalten, verregneten Deutschland. Während manche Fans sich über die zahlreichen, sommerlichen Eindrücke freuen, sind andere nur noch genervt.

RTL-Star Nazan Eckes überrascht mit viel nackter Haut

Seit einiger Zeit lässt die Moderatorin auf Instagram auf Co. tief blicken. Egal, ob in knappen Badeanzügen oder kurzen Kleidern: Sie sorgt mit ihren Fotos und Videos regelmäßig für offene Münder bei ihren Fans. Doch langsam wird es einigen dann doch etwas zu viel.

Denn so kennen ihre Follower die 46-Jährige eigentlich gar nicht. Viele Fragen sich daher, woran es liegt, dass die zweifache Mutter auf einmal so freizügig unterwegs ist. Hat es vielleicht etwas mit der Trennung von Julian Kohl im Oktober 2022 zu tun? Oder erfindet sie sich gerade einfach neu? Die Fans sind sich in dem Thema so gar nicht einig, wie sich in den Kommentaren unter dem Video zeigt.

RTL-Star Nazan Eckes tritt Diskussion unter Fans los

Auslöser der Spekulationen der Fans ist ein Video, in dem die Moderatorin nur in einem Badeanzug und einem leichten Strandkleid vor der Kamera steht. Dabei hört man das neue Lied von Miley Cyrus namens „Flowers“ im Hintergrund laufen, bei dem sie anscheinend gute Laune bekommt. Manchen Fans geht der Spaß allerdings zu weit:

„Liebe Nazan, du sieht wirklich bezaubernd aus! Frage mich seit Tagen aber, ob du dir nach deiner Trennung selber was beweisen willst? Bleib einfach du. Manchmal ist weniger mehr.“

„Tag für Tag oberflächlicher.“

„Eine schöne Frau, das steht außer Frage! Doch wozu diese täglichen, albernen und pubertären Posts? Was muss sie sich damit beweisen?“

Doch viele bewundern die 46-Jährige auch für ihre Figur und vor allem das Selbstbewusstsein, sich so im Internet zu zeigen. So schreibt ein Fan beispielsweise: „Wow, was für ein traumhafte schöne Frau du bist!“

