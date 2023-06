RTL-Star kehrt Deutschland endgültig den Rücken – „Traum wird wahr“

Es ist wohl der Traum vieler Menschen: dem Alltag in Deutschland Lebewohl sagen und Richtung Süden auswandern. Genau dieses Szenario steht bald RTL-Moderatorin Nazan Eckes bevor. Die 47-Jährige verrät neulich, dass es sie auf die spanische Insel Mallorca zieht.

Wirft man einen Blick auf den Instagram-Account des RTL-Stars, könnte man glatt neidisch werden: Sonne, Strand und Meer so weit das Auge reicht. Man könnte meinen, dass Nazan Eckes öfter ein Strandkleid trägt als Straßenkleidung. Das wird wohl in Zukunft auch so bleiben.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes wandert aus

In einem Interview mit dem „Mallorca Magazin“ erzählt Nazan Eckes nun von ihren Plänen: „Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfters auf der Insel“, sagt die RTL-Moderatorin. „Ich arbeite gerade daran, bald fest auf Mallorca zu wohnen“, fügt sie hinzu.

Doch wie kommt es zu diesem lebensverändernden Schritt? „Viele Dinge, die bei nicht allen Priorität haben. Ich mag die Natur hier sehr, sehr gerne. Ich bin seit über 20 Jahren leidenschaftliche Joggerin, ich liebe die Berge, das Meer und die Sonne und ich hatte mir schon immer vorgenommen, dass ich irgendwann in so einer Umgebung leben möchte. Und jetzt wird dieser Traum nach und nach wahr, was mich sehr glücklich macht“, so die gebürtige Kölnerin.

Wohnsitz schon bekannt

Im Norden der Insel, in der Gegend um Pollença, hat Nazan Eckes bereits seit einigen Jahren eine eigene Finca. Diese ist sogar mit einem Pool ausgestattet. Doch der Umzug bedeutet nicht, dass sie nicht mehr hierzulande arbeiten wird. Zu ihrer Jobsituation erzählt sie: „Ich fliege ja ohnehin für die Arbeit viel hin und her, ich bin ja schon länger nicht mehr fest an einem Ort. In Zukunft fliege ich dann einfach von Mallorca aus.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

RTL-Star Nazan Eckes rief gemeinsam mit dem Rapper Summer Cem eine Spendenaktion zugunsten der Erdbeben-Opfer ins Leben. Eine ordentliche Summe kam bereits zusammen.