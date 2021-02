RTL-Star Motsi Mabuse offen: „Niemand hat gesagt, dass es leicht wird“

Diese Frau ist einfach ein Powerpaket. Motsi Mabuse ist Sportlerin durch und durch. Ob als Profitänzerin oder jetzt im Corona-bedingten Homeworkout – die RTL-„Let's Dance“-Jurorin hat es einfach drauf.

Auch wenn es nicht immer leicht ist, wie Motsi Mabuse nun bei Instagram offen zugab. Doch was macht dem RTL-Star so zu schaffen?

RTL: Motsi Mabuse macht sich fit

Auf Instagram sehen wir Motsi Mabuse in ihrem eigens eingerichteten Fitnesszimmer. Die 39-Jährige hat sich in ihr Sportoutfit geschmissen, absolviert gerade Übungen für Beine, Oberschenkel und Po.

----------------------

Das ist Motsi Mabuse:

Motshegetsi Mabuse wurde am 11. April 1981 in Mankwe, Botswana geboren

Als Elfjährige erhielt sie den ersten Tanzunterricht

Motsi Mabuse hat Jura studiert – doch für die Tanzkarriere hat sie das Studium geschmissen

Mit 18 Jahren kam sie nach Deutschland

Ihre Profi-Karriere beendete sie im Jahr 2014

Seit 2011 sitzt Motsi Mabuse in der Jury von „Let's Dance“

2020 ist sie auch Jurorin beim britischen Pendant „Strictly Come Dancing“

-------------------------

Dazu schreibt Motsi: „Entering Week 8 like this!!!!! Who said it would be easy!!!! You thought I was joking dedicating 2021 to Health!! Lol there is more to come... 12 week challenge.“ (Übersetzt: „Auf geht's in Woche 8. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Du dachtest, ich mache Witze, als ich das Jahr 2021 zum Jahr der Gesundheit erklärt habe. Da kann ich nur lachen. Es wird noch viel mehr kommen. 12 Wochen Herausforderung“).

RTL: Am Freitag startet wieder „Let's Dance“

Wir dürfen also noch so einiges von Motsi Mabuse erwarten. Schließlich sind gerade mal zwei Drittel der Zeit geschafft und die 39-Jährige wirkt schon extrem fit und durchtrainiert.

---------------

----------------

Das muss sie auch sein, schließlich tanzt Motsi Mabuse gerade auf mehreren Hochzeiten. So ist die Profitänzerin derzeit Jurorin der englischen „Let's Dance“-Ausgabe „Strictly Come Dancing“ und ab Freitag auch wieder in der deutschen Jury bei RTL. Da kommt das Homeworkout wohl gerade zur rechten Zeit.

Zuletzt verriet Motsi Mabuse Details aus ihrem Privatleben. Sie habe viel durchgemacht, sagte der „Let's Dance“-Star.