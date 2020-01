RTL-Moderatorin zeigt sich komplett ungewohnt – hättest du sie erkannt?

View this post on Instagram

Frisch (KALT!) geduscht - mit ohne Make-up und mit ohne Filter und Gedöns 😁🤓😅 Happy Weekend! Übrigens kann ich Wechselduschen bzw. kalte Güsse wärmstens empfehlen: ich war diese „Erkältungssaison“ noch kein einziges Mal krank, das Immunsystem wird gestärkt, die Haut gestrafft und es ist der beste Wachmacher - und das ganz umsonst 😅 einfach nur mit Wasser!💦 ist das nicht toll?! 😁 na, für wen wäre das auch was?! Bzw. wer ist mit dabei?! Oder seid ihr eher Team Warmduscher?! #💋 #happyweekend #saturday #mood #happy #fresh #wethairlook #wethairdontcare #shower #kneipp #kur