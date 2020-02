RTL-Moderatorin Sandra Kuhn: Mutiges Nacktfoto – „Mein Körper hat...“

View this post on Instagram

Natürlich hat sich mein Körper durch die zwei Schwangerschaften extrem verändert. Natürlich bin ich manchmal frustriert, nicht mehr so auszusehen wie früher. Natürlich bin ich mit einer großen Narbe gezeichnet. Aber NATÜRLICH bin ich auch super stolz auf meinen Körper! Ich habe innerhalb von 14 Monaten zwei unfassbar tolle Kinder zur Welt gebracht. Mein Körper hat so unglaublich viel geleistet, das darf auch sehr gerne ein paar Spuren hinterlassen...🖤 [Danke an @photomo_weddings, dass ich mich bei dir so zeigen konnte, wie ich wirklich bin und du diese Momente so wunderbar festgehalten hast 📷]