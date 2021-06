RTL-Moderatorin Roberta Bieling entzückt Fans im sexy Sommerkleid – „Wow!“

Roberta Bieling ist mittlerweile ein echtes RTL-Urgestein. Über 20 Jahre steht die hübsche Moderatorin für den Kölner Sender vor der Kamera. Besonders das RTL-Morgenmagazin, das seit 2013 unter dem Titel „Guten Morgen Deutschland“ läuft, hat die gebürtige Bochumerin maßgeblich mitgeprägt.

Im Netz zeigt sich Roberta Bieling, die vor allem wegen ihres seriösen Auftreten in den RTL-Sendungen beliebt ist, mal von einer ganz anderen Seite.

RTL-Moderatorin Roberta Bieling absolut sexy – dieses Outfit zeigt Haut

Während normalerweise Sat.1-Moderatorin Vanessa Blumhagen mit freizügigen Outfits im gleichnamigen Frühstücksfernsehen für Aufsehen sorgt, hat sich nun auch RTL-Star Roberta Bieling getraut, etwas mehr Haut zu zeigen.

+++ „Supertalent“(RTL): Jetzt ist es raus – üble Nachricht für Dieter Bohlen +++

----------------------------------------

Das ist RTL-Moderatorin Roberta Bieling:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Roberta Bieling wurde am 27. Februar 1975 in Bochum geboren

Nach ihrem Studium an der Ruhr-Universität Bochum absolvierte sie ein Volontariat bei der Fernsehproduktionsfirma „TeutoTele/CNC“

Im Frühjahr 2000 wechselte Bieling zu RTL und moderierte zunächst die „RTL II News“

Seit 2006 moderiert sie das RTL-Mittagsjournal „Punkt 12“

Nachdem sie bereits Teil des Teams von „Punkt 6“ und „Punkt 9“ war, moderiert Bieling seit September 2019 wieder das Frühmagazin „Guten Morgen Deutschland“

Roberta Bieling ist mit dem RTL-Redaktionsleiter Martin Gradl verheiratet und hat drei Töchter

----------------------------------------

Bei Instagram teilt die 46-Jährige ein Foto von sich im orangefarbenen Sommerkleidchen. Ihre schmale Taille wird dabei von einem breiten Gürtel betont.

Doch das ist nicht der einzige Hingucker auf diesem Schnappschuss. Das Kleid und die farblich abgestimmten Riemchensandaletten setzen Robertas lange Beine perfekt in Szene.

Roberta Bieling lässt die Fans ausrasten. Foto: imago/Thilo Schmülgen

RTL-Zuschauer sind baff – „Ein Traum in Heels“

Bei diesem heißen Anblick überschlagen sich einige Fans direkt mit Lob. In den Kommentaren häufen sich die Flammen- und Herz-Emojis. Selbst Vanessa Blumhagen, die oftmals selbst für sexy Auftritte am frühen Morgen sorgt, kommentiert: „Diese Beine!“ Das scheinen auch Robertas Follower so zu sehen:

„Du kannst alles tragen! Dieses Kleid betont deine schönen langen Beine.“

„Diese endlosen Beine. Wow!“

„Du hast solche Traumbeine, liebe Roberta, ein Traum in Heels.“

„Tolle Beine!“

Na, solche Kommentare gehen doch runter wie Öl. Wer weiß, vielleicht fühlt sich Roberta Bieling ja dadurch dazu animiert, noch häufiger Bilder von ihren stylishen Studio-Outfits zu posten.

----------------------------------------

Mehr TV-News:

----------------------------------------

An Vanessa Blumhagen vom Sat1-„Frühstücksfernsehen“ schickte Roberta Bieling jetzt einen kleinen Seitenhieb. Hier erfährst du mehr dazu!