RTL: Moderatorin postet Schock-Video! „Dann ging alles ganz schnell“

Es sind schreckliche Szenen: Flammen lodern meterweit in den Himmel, das Feuer prasselt, überall ist dichter Rauch. Ihren beschaulichen Urlaub an der Ostsee hatte sich RTL-Moderatorin Eva Imhof sicherlich anders vorgestellt.

Was war passiert? Eva Imhof und ihr Mann Peter Imhof wollten den Jahreswechsel an der Ostsee verbringen. Gemeinsam mit ihren sechsjährigen Zwillingstöchtern verbrachten sie die Zeit in einem Ferienhaus.

RTL: Feuer bei Eva Imhof

Doch plötzlich wird das Moderatoren-Paar aus dem Schlaf gerissen. „In den frühen Morgenstunden bin ich durch ein Prasseln und Knistern geweckt worden. Ich dachte erst, draußen würde ein Unwetter toben. Und dann ging alles ganz schnell… es kommt mir wie ein Film vor: Peter schreit 'es brennt'! Ich wähle die 112 und höre mich selber sagen, was gerade los ist...“, schreibt die RTL-Frau bei Instagram.

Das ist Eva Imhof:

Eva Imhof geborene Schulz, wurde am 30. Mai 1978 in Darmstadt geboren

Sie ist eine Fernsehjournalistin und Moderatorin

Von 2008 bis 2009 moderierte sie die zweistündige Tier­soap Dog & Co. auf Tier TV

Seit 2008 moderiert sie das Wetter bei n-tv

Seit 2010 moderiert sie das Wetter in der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“

Zudem ist sie bei „Guten Morgen Deutschland“ als Außenmoderatorin unterwegs

Seit 2005 ist sie mit TV-Star Peter Imhof zusammen

Das Paar hat zwei Töchter

Zusammen veröffentlichten sie das Buch „Bei uns läuft's kacka: Scheitern als Eltern – aber richtig!“

Zum Glück ist der Familie nichts passiert. Wie groß die Gefahr jedoch wirklich war, zeigt ein zweites Video der Moderatorin. Es wurde am Tag nach der Brandnacht aufgenommen. So war das Reetdach-Haus der Nachbarn nur wenige Meter entfernt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten die Flammen auf das Nachbargrundstück übergeschlagen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar, so Eva Imhof. (göt)