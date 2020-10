RTL-Moderatorin Nazan Eckes teilt sexy Bild: Fans sprachlos – „Oh wowww“

Die Corona-Pandemie hat unser Leben derzeit fest im Griff!

Der Lockdown droht. Und jetzt steht auch noch der Winter bevor. Da will man sich am liebsten ganz woanders hinträumen..Oder in vergangenen Zeiten schwelgen. Das hat RTL-Moderatorin Nazan Eckes getan.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes postet Bild aus vergangenem Jahr

„Once upon a time....“, schreibt die beliebte RTL-Moderatorin. „when there was no COVID 19, but only summer ‘19 and LIFE was EASY...“

Dann fragt die 44-Jährige: „Was macht ihr gegen den Herbstblues, der in diesem Jahr durch die Pandemie irgendwie noch heftiger ist/ wird? Schnell ein paar Tipps...“

------------

Das ist Nazan Eckes:

Nazan Eckes heißt eigentlich Nazan Khol. Sie wurde als Nazan Üngör in Köln geboren.

Die Fernsehmoderatorin und Model war von 2000 bis 2007 mit dem Werbeunternehmer Claus Eckes verheiratet.

Seit 2012 ist sie mit dem österreichischen Maler Julian Khol verheiratet

Seit 1999 ist sie für RTL tätig, wo sie zunächst Guten Abend RTL moderiert.

Seither war sie als Moderatorin beim „DSDS“, Let's Dance oder Das Supertalent tätig

Ende 2019 übernahm sie von Birgit Schrowange die Position der Chefmoderatorin bei „Extra – das RTL-Magazin“

------------

Nun ja, mit den Tipps haben es die meisten Follower nicht so. Sie machen der hübschen Moderatorin lieber ein paar Komplimente für ihre sexy Fotos:

Die schönste Frau im deutschen Fernsehen

Mega mega heiß

WOW

Love this pics

Oh wowww

Apfelkuchen backen gegen den Herbstblues

Aber ein paar Tipps für den Herbstblues finden sich dann doch in den Kommentaren ihrer Fans:

AC/DC highway to hell and many other old rocksongs are the best medicine for autumn blues

Traurige Musik anhören und in der Trauer schwelgen. Ist auch mal schön

Apfelkuchen backen

Dann hoffen wir mal, dass Nazan den Herbstblues gut übersteht. (ms)