RTL-Moderatorin mit beunruhigender Nachricht: Sie landete im Krankenhaus

Mareile Höppner gehört zweifellos zu den bekanntesten Gesichtern des Senders RTL. Die Moderatorin steht unter andrem für „Extra – Das RTL-Magazin“ oder auch für stellenweise „stern TV“ vor der TV-Kamera.

Und auch in den sozialen Netzwerken ist der RTL-Star sehr aktiv und teilt gerne Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit ihren Followern. Am Montagabend (27. Oktober) hat Mareile Höppner allerdings beunruhigende Nachrichten für ihre Fans.

RTL-Moderatorin muss ins Krankenhaus

„Ich war weder, bei der Kino-Premiere meiner Freundin, noch habe ich meine Cousine zum Geburtstag umarmt und auch habe ich nicht beim Opernball getanzt. Stattdessen bin ich nach der Sendung im Krankenhaus gelandet. Hier in Berlin“, heißt es zu einem Selfie der Moderatorin.

Weiter noch: „Und da bekommt man einen ganz schönen Schreck und ich habe gebraucht, um mich wieder aufzurappeln. Nun geht es wieder. Aber ich nehme viel mit, über eigene Achtsamkeit und das Tempo, in dem wir uns bewegen (außer ich fahre Bahn). Von Herzen bedanken möchte ich mit bei der Notärztin, die mich behandelt hat. Unseren umsichtigen Nachbarn, diesen Herzensmenschen und dem Team im Krankenhaus.“

Die Fans von Mareile Höppner sind nach diesen Zeilen natürlich in höchster Alarmbereitschaft. „Ich wünsche dir eine schnelle Genesung. Und überlege bitte, ob du etwas Tempo aus deinem Leben nimmst. Das Wichtigste ist deine Gesundheit“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Danke für dein offenes Teilen. Deine Worte erinnern uns daran, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten. Ich wünsche dir von Herzen eine schnelle und gute Besserung. Ganz viel Kraft und Ruhe für dich, du bist stark und wirst bald wieder strahlen!“