RTL-Moderatorin Frauke Ludowig: Peinlicher Moment – „Hose ist geplatzt“

Frauke Ludowig und ihre Stylistin Tine – das ist ein Spaß für sich. Schon öfter teilte die RTL-Moderatorin Instagram-Videos, in denen sich die beiden Frauen den einen oder anderen verbalen Schlagabtausch gönnen. Immer mit einer gewissen Portion Humor, versteht sich.

Jetzt allerdings haut Tine etwas raus, das RTL-Star Frauke Ludowig eigentlich nicht gefallen dürfte.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig: Schlagabtausch mit Stylistin

Frauke Ludowig macht gerne Scherze mit ihrer Stylistin Tine. Foto: Imago Images / ZUMA Press

In Köln waren es am Freitag 23 Grad, doch die Stylistin von RTL-Star Frauke Ludowig hatte ihrer Meinung nach viel zu warme Kleidung an. Das erwähnt die „Exclusiv“-Moderatorin in ihrer Instastory nicht nur einmal. „23 Grad, Köln. Freitagnachmittag. 23, Tine!“ Und was macht ihre Freundin? Die schmeißt auf dem Gang schließlich einfach ihre Jacke hin, zieht beleidigt ab.

Das ist RTL-Star Frauke Ludowig:

sie wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf (Niedersachsen) geboren

Frauke Ludowig ist Fernseh- und Radiomoderatorin

Schon seit Mai 1994 moderiert Frauke die RTL-Sendung „Exclusiv das Starmagazin“

sie hat zwei Kinder

Frauke Ludowig lebt in Köln

Was zunächst nach Ernst aussieht, ist in Wahrheit aber nur Spaß.

Als Frauke sich bückt, um die auf dem Boden liegende Jacke wieder aufzuheben, passiert es. Zumindest ist sich Tine ganz sicher, als sie die RTL-Moderatorin betrachtet: „Hose ist geplatzt.“ Frauke: „Meine Hose ist geplatzt? Wo?“

Frauke Ludowig: Hose geplatzt? So reagiert die RTL-Moderatorin

Bestätigen will und kann das Frauke Ludowig demnach zwar nicht, amüsiert ist sie aber schon von der Art und Weise ihrer Bekannten. „Du bist echt ein Clown. Das ist jedes Mal so.“

Auf die vermeintlich geplatzte Hose geht Frauke Ludowig nicht mehr ein. Bleibt wohl ihr und Tines Geheimnis...

