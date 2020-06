RTL-Moderatorin Frauke Ludowig im knappen Bikini – Fans völlig geflasht „Attacke Baywatch!“

So haben wir die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig noch nicht gesehen! (Symbolbild)

So haben wir Frauke Ludowig noch nicht gesehen! Die RTL-Moderatorin präsentiert sich am Samstag ganz schön freizügig auf ihrem Instagram-Profil.

Und ihre Fans rasten aus!

RTL: Frauke Ludowig zeigt sich freizügig

Von dieser Seite kennen wir die Moderatorin noch nicht. Ein Schnappschuss aus ihrem Urlaub am Strand bringt die Fans zum Ausflippen!

So wie zahlreiche andere Urlauber lässt es sich Frauke Ludowig derzeit in der Sonne gut gehen. Mit ihrem Ehemann Kai und den beiden Töchtern Nele und Nika verbringt sie die Sommerferien offenbar am Strand.

Natürlich hat sie dafür auch ihren Bikini eingepackt! In dem posiert sie auch auf ihrem Bild. Wir sagen „Wow!“. Die RTL-Moderatorin macht wirklich eine tolle Figur in dem knappen Bade-Outfit! Aber am Stand scheint noch nicht viel los zu sein.

Das ist Frauke Ludowig:

Sie wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf (Niedersachsen) geboren

Frauke Ludowig ist eine Radio- und Fernsehmoderatorin

Seit 1994 moderiert sie bei RTL das Starmagazin „Exclusiv“

Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter

Die Moderatorin lebt in Köln

Frauke Ludowig: So reagieren ihre Fans

Auch ihre Fans haut sie mit dem Bild vom Hocker:

„Die schönste Moderatorin Deutschlands!“

„Dann genießt die wunderschöne Familie Zeit am Meer“

„Schöner Bikini, wo ist der her ?“

Neben dem Wahnsinns-Body und der traumhaften Kulisse hat sie aber auch eine wichtige Nachricht an ihre Follower: „Genießt jeden Sonnenstrahl, jede Minute dieses schönen Lebens! Wir machen eine Mini-Auszeit am Meer! Und ich schicke euch liebe Grüße, Frauke“. (mia)