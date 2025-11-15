RTL-Moderatorin trauert um Luxus-Geschenk – „Ich habe geweint!“

Frauke Ludowig zeigt sich stets von ihrer selbstbewussten und toughen Seite, aber sie kann auch anders. Schuld daran ist ein Strandtuch. Kein normales Strandtuch, sondern ein Hermès-Strandtuch für satte 980 Euro. Und genau dieses gute Stück existiert heute nicht mehr.

In ihrem Podcast „Frau Keludowig und Tine – Exklusiv und ungeschminkt“ erzählt Frauke die ganze Geschichte. Und man hört sofort, wie sehr sie das Drama noch immer beschäftigt. „Ich habe dieses Strandtuch gehütet wie einen Schatz“, beginnt sie.

Frauke Ludowig geschockt

Das Tuch war ein Geschenk aus einer Goodie-Bag beim Filmfestival in Cannes. Für Frauke war es mehr als nur ein Handtuch. Es war gleichzeitig eine schöne Erinnerung, und deshalb blieb es drei Jahre lang unbenutzt im Schrank. Doch irgendwann wollte Frauke das edle Teil dann doch einmal nutzen. Sie legte es dekorativ auf ihre Gartenliege. Ein bisschen Cannes im eigenen Garten. Welch schöner Moment, der leider nicht lange anhielt.

Am nächsten Morgen folgte das böse Erwachen. Das Tuch lag nicht mehr auf der Liege. „Ich komme in den Garten, liegt das Hermès-Handtuch neben den Billo-Handtüchern. Da ist dieses ganze Hermès-Handtuch von irgendeinem Viech auseinandergenommen worden. Und zwar, diese ganzen Ösen sind so rausgezogen worden.“, erzählt die RTL-Moderatorin hörbar mitgenommen.

Der Übeltäter? Frauke hat eine Vermutung. „Ich vermute mal, das waren Eichhörnchen. Wir haben ja so viele Eichhörnchen.“ Man möchte lachen, aber Frauke war nach eigenen Worten den Tränen nahe. „Ich habe wirklich geweint!“ Das Designerstück sei „total zerstört“ gewesen. Ein Verlust von fast 1.000 Euro durch ein paar kleine Nagetiere.