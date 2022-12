RTL: Schlagerstar schleicht durch die Senderräume – für Frauke Ludowig hat er einen ganz besonderen Plan

Beim Sender RTL läuft’s rund! In den Erfolgskurs des Kölner TV-Senders will sich nun auch Schlagerstar Ikke Hüftgold einklinken. Der Musiker veröffentlicht am 16. Dezember seine eigene Dokureihe „Die Summerfields – Ikke Hüftgold und das Party-Schlager-Imperium“ bei RTL+.

Doch schon bevor die Folgen online gehen, mischt der 46-Jährige den Sender gehörig auf. Bei einem Besuch im RTL-Gebäude verfolgt er einen irren Plan, der vor allem „Exclusiv“-Moderatorin Frauke Ludowig hellhörig werden lassen sollte.

Ikke Hüftgold plant „Affäre“ mit RTL-Star Frauke Ludowig

In der Doku-Serie „Die Summerfields“ gewährt Ikke Hüftgold den Zuschauern bei RTL+ einen Blick hinter die Kulissen der Party-Schlager-Szene und seiner Produktionsfirma „Summerfield Records“. Erstmals bekommen Ballermann-Fans mit, wie es im Privatleben ihrer Lieblingssänger aussieht.

Im Gegenzug nimmt Matthias Distel – so der bürgerliche Name von Ikke Hüftgold – den Sender RTL unter die Lupe. Für ein Video bei Instagram schleicht er durch die Flure und hilft sogar als Koch in der Kantine aus. Dabei hat Ikke nur ein einziges Ziel: „Und dann habe ich noch eine Affäre geplant mit Frauke Ludowig.“

Ikke Hüftgold sucht bei RTL verzweifelt nach Frauke Ludowig

So, so, wenn das mal nicht Fraukes Ehemann zu hören bekommt. Die Fernsehmoderatorin ist bereits seit Mai 2003 verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Allerdings können wir Fraukes Familie an dieser Stelle beruhigen: Ikke Hüftgold schafft es bei seiner Tour durch die Büroräume leider nicht, die 58-Jährige aufzuspüren.

Als er eine blonde Moderatorin in einem Tonstudio erkennt, schöpft er kurz Hoffnung: „Ist das Frauke Ludowig?!“ Doch es handelt sich leider um eine andere Kollegin, die für den Toggo-Radiosender tätig ist.

Frauke scheint das Ganze zum Glück mit Humor zu nehmen. Dem Video von Ikke Hüftgold schenkt die „Exclusiv“-Moderatorin sogar ein „Gefällt mir“.