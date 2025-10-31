  1. DerWesten.de
  Bittere Diagnose für RTL-Star – „Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm"

Bittere Diagnose für RTL-Star – „Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm“

Damit hat RTL-Moderatorin Katja Burkard wohl nicht gerechnet. Der „Punkt 12“-Star bekommt eine bittere Diagnose.

RTL-Moderatorin Katja Burkard steht seit über 30 Jahren vor den TV-Kameras. Den meisten dürfte sie aus dem Nachrichtenmagazin „Punkt 12“ bekannt, wo sie ein Millionenpublikum erreicht.

Und auch auf Instagram hat die RTL-Moderatorin eine beachtliche Reichweite – rund 229.000 Accounts folgen ihr. Normalerweise teilt Katja Burkard positive Nachrichten oder Schnappschüsse mit ihren Fans – doch aktuell hat die 60-Jährige relativ wenig zu lachen.

RTL-Moderatorin Katja Burkard ist krank

Schniefende Nase, kratzender Hals und ein dröhnender Kopf: Aktuell sind einige Menschen krank. Dazu gehört auch RTL-Moderatorin Katja Burkardt. Doch der Grund ist nicht etwa der Wetterumschwung, wie sie in ihrer Instagramstory erzählt.

+++ auch interessant für dich: Nach 28 Jahren Beziehung – RTL-Moderatorin Katja Burkard hat geheiratet +++

„Covid hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hat mich aber voll erwischt“, schreibt sie in der Story. Weiter noch: „Ist jetzt nicht so ein Drama, aber ich habe Schnupfen, Hals- und Kopfschmerzen – das Übliche.“ Darüber hinaus gibt sie ihren Fans noch einen Tipp mit auf den Weg: „Passt auf euch auf. Am besten mit Maske draußen rumlaufen.“

Nun konzentriert sich die RTL-Moderatorin darauf, wieder gesund zu werden. Die Zeit vertreibt sie sich beispielsweise damit ihren eigenen Podcast zu hören, wie Katja Burkard erzählt.

