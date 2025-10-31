Bittere Diagnose für RTL-Star – „Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm“

RTL-Moderatorin Katja Burkard steht seit über 30 Jahren vor den TV-Kameras. Den meisten dürfte sie aus dem Nachrichtenmagazin „Punkt 12“ bekannt, wo sie ein Millionenpublikum erreicht.

Und auch auf Instagram hat die RTL-Moderatorin eine beachtliche Reichweite – rund 229.000 Accounts folgen ihr. Normalerweise teilt Katja Burkard positive Nachrichten oder Schnappschüsse mit ihren Fans – doch aktuell hat die 60-Jährige relativ wenig zu lachen.

RTL-Moderatorin Katja Burkard ist krank

Schniefende Nase, kratzender Hals und ein dröhnender Kopf: Aktuell sind einige Menschen krank. Dazu gehört auch RTL-Moderatorin Katja Burkardt. Doch der Grund ist nicht etwa der Wetterumschwung, wie sie in ihrer Instagramstory erzählt.

„Covid hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hat mich aber voll erwischt“, schreibt sie in der Story. Weiter noch: „Ist jetzt nicht so ein Drama, aber ich habe Schnupfen, Hals- und Kopfschmerzen – das Übliche.“ Darüber hinaus gibt sie ihren Fans noch einen Tipp mit auf den Weg: „Passt auf euch auf. Am besten mit Maske draußen rumlaufen.“

Nun konzentriert sich die RTL-Moderatorin darauf, wieder gesund zu werden. Die Zeit vertreibt sie sich beispielsweise damit ihren eigenen Podcast zu hören, wie Katja Burkard erzählt.