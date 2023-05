RTL hat was zu feiern – ER wird sich freuen

Mario Barth kennt hierzulande mittlerweile jeder. Aus der Comedyszene ist

er kaum noch wegzudenken und ist einer von denjenigen, die schon lange

dabei sind. Angefangen hatte der RTL-Star jedoch als katholischer Messdiener, dann

wurde er Kommunikationselektroniker. Doch Blut geleckt hatte er,

nachdem er Schauspielunterricht genommen und Comedy-Luft

geschnuppert hat.

Bereits 2001 trat er erstmals mit einem eigenen Comedy-Programm auf,

2003 dann auch im TV. Die Prämisse war stets, über die Unterschiede

zwischen Mann und Frau zu witzeln. 2008 gelang ihm sogar der

Weltrekord, nachdem er vor 70.000 Menschen sein Programm im Berliner

Olympiastadion spielte.

Es ist also wenig überraschend, dass Barth auch jetzt einmal mehr seine eigene Sendung bei RTL bekommt.

Mario Barth moderiert mit Stars gespickte Show

Am 17. Juni feiert der Comedian sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Deshalb

widmet RTL ihm die Sendung „20 Jahre Mario Barth – Die große

Jubiläumsshow“. Die Gästeliste kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Mit dabei sein werden unter anderem Paul Panzer, Jürgen Vogel, Andreas

Gabalier, Özcan Cosar, Jana Ina Zarella, Steffen Henssler und Ilka Bessin.

Über zwei Stunden lang wird er laut dem Sender mit seinen Gästen in der Jubiläumsshow

dann die besten Momente seiner Karriere Revue passieren lassen.

Das Besondere an der Show: Die Zuschauer der Sendung dürfe am Ende

entscheiden, ob Mario Barth weitere 20 Jahre als Comedian auftreten soll.

Ob das in seinem Sinne verläuft?

Kritik an Mario Barths Comedy-Shows

In der Vergangenheit gab es zum Teil massive Kritik an den

Comedy-Programmen des 50-Jährigen. Immer wieder wird ihm im Netz von

einigen Usern vorgeworfen, sexistische Klischees zu verbreiten. 2022 ist er

mit einem Instagram-Video aufgefallen, in dem er zeigte, wie er des Zuges

verwiesen wurde, weil er sich nicht an die Maskenpflicht hielt. (nra)