RTL zeigt irre Szenen – Mario Barth außer sich wegen neuer Polizeiwache

Großer Aufreger in RTL-Sendung! Mario Barth ist fassungslos. In seiner TV-Reihe „Mario Barth deckt auf!“ geht er einem Herzensthema nach. Der Comedian berichtet am Mittwoch (2. November) über das berüchtigte Kottbusser Tor in Berlin – Angelpunkt für Drogendealer und einer der kriminellsten Orte in der Hauptstadt.

Genau da soll eine Polizeiwache entstehen. Klingt erst mal nach einem guten Plan. Doch was Mario Barth über das Vorhaben bei RTL aufdeckt, macht ganz und gar keinen Sinn. Er ist stinksauer.

RTL-Star Mario Barth: Wegen neuer Polizeiwache auf 180

„Ich habe eine Tochter, die ist 14 und die lasse ich hier abends nicht mehr rumlaufen“, erzählt eine besorgte Mutter dem RTL-Star. Wegen der vielen Delikte will Innensenatorin Iris Spranger das Konzept durchsetzen: eine Wache an Berlins Brennpunkt. Auf einer 200 Quadratmeter großen Fläche unter einem Wohnblock. Die Kernsanierung steht noch aus. Doch fest steht: Bei der Sache folgt ein Fragezeichen nach dem anderen.

Wie Mario Barth erzürnt berichtet, soll das Ganze nämlich satte 3,7 Millionen Euro kosten. 15-mal teuer als zunächst geplant! Wie kann es dazu kommen? Mario berichtet weiter: „Wie viele Polizeibeamte sollen da drinnen sitzen? Trommelwirbel! Soll ich‘s sagen? Drei! Sie warten jetzt auf eine neue Zahl. Nein, drei – pro Schicht aber.“ Fast vier Millionen Euro also für gerade mal drei Beamte, die am gefährlichsten Ort Berlins für Ordnung sorgen sollen. Eine Zelle für Strafanfällige ist übrigens nicht vorgesehen.

RTL-Star Mario Barth verfolgt Plan

Mario Barth ist sprachlos, kann nicht verstehen, was das Projekt unter den Voraussetzungen überhaupt bringen soll. Und verfolgt nun selbst einen Plan. Er startet eine Petition, um der Sache ein Ende zu bereiten. Darin fordert er: Einen Stopp der Sanierung sowie einen neuen Standort für die Wache. (Hier mehr >>> ) Ob er damit durchkommt?

Was die Anwohner selbst von einer überteuerten Polizeiwache halten und was die Polizei dazu sagt, erfährst du am Mittwoch um 20.15 Uhr in in „Mario Barth deckt auf!“ bei RTL oder in der Mediathek bei RTL+.