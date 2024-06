RTL-Moderatorin zeigt Hochzeits-Outfit – „Hab ordentlich Tränchen vergossen“

Für den schönsten Tag im Leben bedarf es einiges an Vorplanung. Die Location muss passen, die Musik soll begeistern und zum Tanzen animieren, das Essen soll allen schmecken und natürlich muss das Hochzeitskleid perfekt sitzen. Doch auch für die Hochzeitsgäste kann es schon mal stressig zugehen, schließlich müssen sie sich ebenfalls so einige Gedanken zu ihren Outfits machen.

RTL-Star Mareile Höppner zumindest scheint sich gut überlegt zu haben, welchen Look sie am Hochzeitstag tragen wird. Die Moderatorin war am Wochenende Gast bei einer Hochzeit in den Bergen und zog alle Blicke auf sich. Ihr Kleid sorgt im Netz geradezu für Schnappatmung.

RTL-Moderatorin teilt Hochzeits-Outfit

Die RTL-Beauty, die seit 2023 die Sendung „Extra – Das RTL-Magazin“ moderiert und zudem vertretungsweise als Moderatorin bei „Stern TV“ fungiert, teilt auf Instagram einige Bilder von besagtem Hochzeitstag. Die 47-Jährige war auf der Hochzeit von Freunden eingeladen und ist immer noch hin und weg von dem besonderen Tag. So lässt sie ihre rund 150.000 Follower wissen: „Hochzeitsfeierei in den Bergen, richtig schön. Hab ordentlich Tränchen vergossen und besten Kaiserschmarren gegessen auf der Hochbrunn Alm Kitzbühel. Danke an unsere lieben Freunde. Wer muss bei Hochzeiten auch immer so herrlich mitweinen?“ Passend zum Ehrentag ihrer Freunde schmiss sich Mareile Höppner selbst richtig in Schale.

Die RTL-Moderatorin entschied sich für ein bodenlanges, pinkfarbenes Kleid mit Ausschnitt, trug die Haare dazu wellenartig offen und silberne Sandalen. Ein Outfit, das bei ihren Fans richtig gut ankommt.

So lauten einige Kommentare unter dem Beitrag:

„Wunderschön, sehr sexy.“

„Und der Braut vermutlich die Show gestohlen“

„Meegaa schönes Kleid, ein Traum“

„Schönes Kleid, da muss die Braut sich anstrengen, besser auszusehen“

„Prinzessin Mareile“

RTL-Moderatorin selbst frisch verliebt

Mit Hochzeit kennt sich Mareile Höppner ebenfalls selbst gut aus. Im Jahr 2006 heiratete sie ihren damaligen Verlobten Arne Schönfeld, 2019 gab das Paar offiziell seine Trennung bekannt. Aktuell ist der RTL-Star wieder glücklich liiert.

Über den Mann an Mareiles Seite weiß man nicht viel, nur, dass er Florian heißt und als Produzent und Regisseur arbeiten soll. Mareile selbst teilte bereits Instagram-Storys mit ihm, auf den aktuellen Hochzeitsbildern zeigt die TV-Erfahrene zudem ein Foto der Sitzplatz-Namensschilder von sich und „Florian“. Nur offiziell auf dem roten Teppich zeigte sich das Paar noch nicht zusammen.