Bushido und Anna-Maria suchen ein neues Zuhause – DIESEN Ort empfiehlt „Goodbye Deutschland“-Star Marcel Remus

Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (43) stehen vor einem großen Umbruch: Ihr Traumhaus in Dubai ist verkauft, das Kapitel Emirate scheint beendet. Zwischen Baustress, extremer Hitze und Heimweh nach Europa reifte der Entschluss, mit ihren acht Kindern einen Neuanfang zu wagen. In ihrem Podcast „Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim“ sprach die 43-Jährige offen über die Verkaufsentscheidung und über die Suche nach einem neuen Zuhause.

Promi-Makler und „Goodbye Deutschland„-Star Marcel Remus hat dafür schon eine klare Vision: Er hält Mallorca für das ideale Ziel der Großfamilie. Auf Instagram präsentierte der Luxusmakler eine Villa in Son Vida – rund 3052 Quadratmeter groß, für stolze 19 Millionen Euro. Anna-Maria reagierte begeistert und teilte den Vorschlag mit den Worten: „Du weißt, was uns gefällt.“

Marcel Remus lockt die Ferchichis mit Luxusvilla

Remus beschreibt das Anwesen gegenüber RTL als „perfekte Kombination aus Familienidylle und Sicherheit“. Zehn Schlafzimmer, ebenso viele Bäder, ein Spa mit Hammam, ein Tennisplatz und ein Pool mit Wasserfällen gehören zur Ausstattung. Zudem bietet das Haus einen riesigen Garten, mehrere Terrassen und eine hauseigene Party-Lounge. Besonders betont der Makler die Sicherheit in Son Vida, einer bewachten Luxusgegend, die viele internationale Prominente anzieht.

Auch architektonisch würde sich die Familie dort wohlfühlen: „Der Baustil erinnert ein wenig an Dubai – viel Marmor, helle Farben, großzügige Räume“, sagt „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Marcel Remus. „Für Bushido und Anna-Maria wäre das wie ein Stück Heimat – nur eben im Herzen Europas.“

Neuanfang unter der Sonne Europas

Nach RTL-Informationen gilt eine Rückkehr nach Deutschland als unwahrscheinlich – zu groß sei die Sehnsucht nach Sonne und Privatsphäre. Mallorca wäre hingegen perfekt, auch wegen der internationalen Schulen, die bereits Promi-Kinder wie die von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic besuchen.

Für Bushido und Anna-Maria wäre es ein weiterer Neustart nach Jahren zwischen Skandalen, Umzügen und Neuorientierung. Die Insel könnte ihnen Stabilität und Lebensqualität bieten, ohne auf Luxus verzichten zu müssen.

Ob das Mega-Anwesen in Son Vida tatsächlich ihr neues Zuhause wird, bleibt abzuwarten – doch „Goodbye Deutschland“-Star Marcel Remus steht bereit: „Wenn sie wollen, kann die Familie morgen besichtigen.“ Ein Königreich unter Palmen – vielleicht schon bald das neue Kapitel der Ferchichis.