RTL-Star Lola Weippert filmt sich, dann wird es plötzlich unangenehm – „Werde nie über diesen Punkt kommen“

Erst vor wenigen Tagen machte RTL es offiziell: Lola Weippert und Chris Tall werden gemeinsam die neue Staffel „Das Supertalent“ moderieren. Die 25-Jährige ist längst ein bekanntes Gesicht im Programm von RTL.

Es ist das Jahr von Lola Weippert: Sie übernahm die Moderation der RTL-Flirtshow „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ und erreichte in der 14. Staffel von „Let’s Dance“ den sechsten Platz. Die hübsche Blondine ist aber nicht nur im TV unterwegs. Auch auf ihrem Instagram-Account bekommen ihre rund 418.000 Follower regelmäßig Einblicke in ihren Alltag.

RTL-Moderatorin Lola Weippert filmt sich, dann passiert DAS

„Yeah, ich hab wieder schöne Nägel. Ich freu mich so sehr“, berichtet Lola Weippert in ihrer Insta-Story. Während sie in die Handykamera redet, läuft sie über die Straße. Dann wird es plötzlich ziemlich unangenehm für die Moderatorin.

---------------

Das ist RTL-Star Lola Weippert:

Am 30. März 1996 in Rottweil geboren

Sie ist eine deutsche Moderatorin

Lola Weippert startete ihre Karriere beim Radiosender „bigFM“

Ab sofort moderiert sie gemeinsam mit Chris Tall die RTL-Sendung „Das Supertalent“

---------------

„Oh, hier sind wieder äußerst viele Menschen. Ich werde nie über diesen Punkt kommen, dass es mir peinlich ist Storys zu machen, wenn hier Menschen sind. Ich könnt es auch einfach bleiben lassen“, erzählt sie.

RTL-Star Lola Weippert erlebt unangenehmen Moment

Aber Lola Weippert hat auch eine äußerst kreative Idee, wie sie mit der für sie unangenehmen Situation umgeht: „Ich tu jetzt einfach so, als würde ich facetimen: Hey, na, lang nicht mehr gesehen. Oh, ist mir das unangenehm. Oh Gott“, lacht sie in die Kamera.

--------------

---------------

So souverän Lola Weippert sich als Moderatorin gibt, so unsicher scheint sie sich zu fühlen, wenn sie von anderen Menschen beim privaten Instastory-Dreh beobachtet wird. Ziemlich sympathisch so viel Ehrlichkeit von einem mittlerweile gestanden TV-Gesicht!

