RTL-Star Lola Weippert auf 180 – „Es tut mir so leid“

Sie ist auf 180! Lola Weippert hat auf ihrem Instagram-Account ihrer Wut freien Lauf gelassen. Dabei ging es um ein Thema, welches dem RTL-Star schon lange ein Dorn im Auge ist.

Eigentlich ist Lola Weippert bekannt für ihre fröhliche Art. Die RTL-Moderatorin präsentiert sich auf ihrem Instagram-Account (rund 684.000 Follower) häufig gut gelaunt, strahlt in die Kamera. Doch bei einigen Themen kennt auch die quirlige Influencerin keinen Spaß.

+++RTL-Star Lola Weippert fassungslos: „Das glaubt mir doch alles kein Mensch“+++

RTL-Star Lola Weippert kann es einfach nicht mehr hören

Zum Beispiel wenn es darum geht, wie sich eine Frau zu kleiden hat. In einem ihrer Instagram-Reels teilte Lola Weippert Instagram-Kommentare, die ihre Fotos als unangemessen bezeichnen. Demnach kleide sich eine „anständige Frau“ nicht so, Weippert solle sich schämen. Solche Kommentare bringen den RTL-Star zur Weißglut (wir berichteten).

+++RTL-Star Lola Weippert nimmt lustiges Video auf – doch plötzlich geht alles schief+++

Doch anscheinend ist es nicht nur die 27-Jährige, die sich immer wieder für ihren freizügigen Kleidungsstil rechtfertigen muss. Ein Follower teilte jetzt eine erschreckende Erfahrung mit ihr – welche auch die „Temptation Island“-Moderatorin gehörig auf die Palme brachte. In ihrer Insta-Story veröffentlichte sie einen Screenshot davon.

Follower von Lola Weippert macht erschütterndes Geständnis

„Mir wurde am letzten Wochenende im Club von hinten unter den Rock gefasst. Habe wirklich überlegt, ob mein Rock vielleicht zu kurz war. Aber die Länge meines Rocks bestimmt nicht darüber, ob man darunter fassen darf!“

Mehr Themen und News für dich haben wir hier zusammengefasst:

Das sieht auch Weippert so: „Wir müssen alle laut werden, damit sich so etwas ändert. Es tut mir so leid!“

In Sachen Beziehung läuft es für Lola Weippert so gar nicht rund. Auf Instagram ließ sie ihre Follower an einem traurigen Geständnis teilhaben. Es geht um ihre früheren Partner. Was die Blondine schlimmes erleben musste und wie sie sich aus dem Loch befreien konnte, liest du in diesem Artikel.