RTL-Star Bella Lesnik dreht Video! Bei einem Versuch sahen alle ihren nackten Po

Platzt Bella Lesniks Hose noch einmal?

DIESES Video sorgte im Sommer bei vielen Fans für richtig gute Laune. Vielleicht erinnerst du dich: Im August hatte sich RTL-Moderatorin Bella Lesnik beim Versuch gefilmt, eine coole Aktion für Instagram zu erschaffen. Die Idee ist altbekannt. Bella springt in einem Outfit in die Luft und landet in einem anderen wieder auf dem Boden. Möglich wird dies durch mehrere geschickte Schnitte des Videos.

Im Sommer jedoch ging die Aktion dezent nach hinten los. So platzte die Hose der RTL-Moderatorin und gab den Blick auf den nackten Po der 40-Jährigen. „Ok wow, geplatzte Hose“, schrieb die „Exclusiv“-Vertretung von Frauke Ludowig dazu.

Nun versuchte sich Bella Lesnik noch einmal an diesem Video und siehe da: Es klappte. So zeigte sich die Moderatorin erst in einem komplett schwarzen Outfit mit weißen Stiefeln und landete dann in diversen Lila-Tönen wieder auf dem Boden.

Na, Gott sei Dank. Die Fans jedenfalls feiern das Outfit der attraktiven RTL-Moderatorin. Neben etlichen Herzen schickten ihre Follower auch Komplimente wie „Sie sind so bezaubernd“ oder „Einfach wunderschön“. Zugegeben: Bella Lesnik hat die vergangenen Wochen aber auch extrem trainiert. Fast jeden Tag schickte die 40-Jährige ein Video dieser Art. Der Po-Fauxpas wiederholte sich dabei jedoch nicht mehr.