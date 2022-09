RTL: Zuschauer laufen nach Queen-Beerdigung Sturm – „Geschmacklos“

Es war ein großer Tag für die Welt – und auch für RTL: Mehrere Stunden lang begleitete der Kölner Sender am Montag (19. September) die Beerdigung von Queen Elizabeth II. live. Das bekannte Royals-TV-Team aus Frauke Ludowig, Guido Maria Kretschmer, Michael Begasse und Bella Lesnik versorgte die RTL-Zuschauer mit Hintergrundinfos und Analysen rund um den traurigen Tag in London. Kurz nach der Show hagelte es von den Zuschauern aber Kritik an Ludowig und Co.

RTL-Star Frauke Ludowig muss nach Queen-Beerdigung Kritik einstecken

Stolz teilt RTL-Moderatorin nach getaner Arbeit am Montagabend zwei Fotos auf Instagram, die sie fröhlich mit ihrem Royals-Team zeigen. Dort steht sie mit Guido Maria Kretschmer, Michael Begasse und Bella Lesnik im Studio, alle sind adrett in schwarz gekleidet und lächeln.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig muss Kritik einstecken. (Archivfoto) Foto: RTL

Auf dem zweiten Foto macht die 58-Jährige mit Modedesigner Kretschmer Faxen im Aufzug. „Historischer Tag“, schreibt Frauke Ludowig zu den Fotos, platziert noch ein schwarzes Herz daneben.

Doch die ausgelassene Stimmung auf den Fotos stößt RTL-Zuschauern sauer auf. In den Kommentaren heißt es:

„Finde es zwar gut, wenn man Spaß bei der Arbeit hat, aber zu diesem doch sehr traurigen Anlass ist das letzte Bild doch unpassend bis geschmacklos!“

„Das zweite Bild ist doch für diesen Anlass ziemlich daneben“

„Das zweite Foto muss ein Versehen sein“

„Und das rumkaspern erscheint euch dem Anlass angemessen?“

„Finde die fröhlichen Bilder in dem Zusammenhang sehr unangemessen und unpassend! Leider!“

„Ja, so eine Beerdigung ist schon was lustiges“

„Wie unpassend und unglaublich geschmacklos. Typisch RTL“

„Tolle Berichterstattung von Euch! Die Beerdigung der Queen ist ein historisches Ereignis mit Symbolcharakter für Respekt und Liebe der Menschen auf der ganzen Welt!! Um so weniger verstehe ich das zweite Bild!!“

Es gibt aber auch vereinzelte Follower, die lediglich die Berichterstattung von RTL und dem Team um Frauke Ludowig loben und schreiben: „Mega Berichterstattung von euch. Gänsehaut pur“ und „Eine wunderbare Berichterstattung zu diesem Jahrhundertereignis. Hat mir sehr gut gefallen“.

