RTL-Star Motsi Mabuse bricht ihr Schweigen: „Setzt euch hin und haltet die Fresse“

Sie ist eine Frau der klaren Worte: Schon bei der RTL-Show „Let’s Dance“ schreckte Motsi Mabuse nicht vor unangenehmen Konfrontationen zurück und sagte stets ihre Meinung. Und das ist auch im echten Leben nicht anders.

So regte sich die RTL-Tanzjurorin zuletzt extrem über den Vorschlag des CDU-Generalsekretärs Mario Czaja, auf Schulhöfen eine allgemeine Deutschpflicht einzuführen und den Antrag seiner Berliner Parteikollegen, die Vornamen der Silvester-Gewalttäter preiszugeben, auf.

RTL-Star Motsi Mabuse wird deutlich: „Ihr macht euch so was von lächerlich“

Auf Twitter schrieb Motsi Mabuse: „Ihr macht euch so was von lächerlich!!!!!! Vornamen von Menschen veröffentlichten. Sollen wir unsere Kinder Hans und Uschi nennen to make you feel comfortable!! Honestly sit back and shut up with your racism. So embarrassing, Union (Zu Deutsch: ‚Sollen wir unsere Kinder Hans und Uschi nennen, damit ihr euch wohler fühlt? Ehrlich, setzt euch hin und haltet die Fresse mit eurem Rassismus. Das ist so peinlich, Union‘).“

Doch damit war die Sache noch nicht durch. So veröffentlichte Motsi Mabuse einen Tag nach ihrem ersten Tweet einen zweiten. Anscheinend war die Profitänzerin von mehreren Menschen rassistisch attackiert worden. Auf Twitter schrieb die 41-Jährige daher: „Liebe Rassisten, die sich letzte Nacht von mir getriggert gefühlt haben. Ich habe weder Zeit noch Geduld für euch. Danke, dass ihr es mir so einfach gemacht habt, euch zu blocken. Schönes Wochenende noch, ich werde jetzt in mein schönes Leben zurückkehren.“

Ein starker Konter, der auch von den Fans Wertschätzung erfuhr. „Oh Motsi, du bist bezaubernd. Bleib bitte, wie du bist“, schreibt beispielsweise ein Follower auf Twitter. Ein anderer ergänzt: „Sehr gut gemacht. Es sollte in diesen Tagen und Zeiten keinen Platz für Rassismus geben.“ Während eine weitere Followerin schreibt: „Wie schrecklich manche Menschen sind, wenn sie Freude daran haben, böse zu sein. Sie sind keinen Atemzug wert.“