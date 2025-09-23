RTL ehrt Laura Dahlmeier – „Aus Rücksicht und Respekt“

RTL hat einen bewegenden Schritt im Umgang mit einer seiner Shows angekündigt. Die neueste Ausgabe von „Drei gegen Einen“ sollte eigentlich auch Szenen mit der verstorbenen Biathlon-Legende Laura Dahlmeier enthalten. Doch der Sender entschied sich, diese Bilder nicht zu zeigen. Auf RTL+ ist die Folge für kommenden Samstag (27. September) bereits abrufbar.

Im Frühjahr 2025 war Laura Dahlmeier bei den Aufzeichnungen dabei. Sie trat gegen die prominenten Kandidaten Tim Mälzer, Jens „Knossi“ Knossalla und Jan Köppen an. Das Konzept sah vor, dass die Promis Champions ihrer Disziplin herausfordern. Doch nun will RTL diese Challenge nicht senden. „Aus Rücksicht und Respekt verzichten wir darauf, die Challenge mit Laura Dahlmeier auszustrahlen“, erklärte der Sender in einem Statement.

RTL widmet Sendung Laura Dahlmeier

Die Folge wird der Ausnahme-Athletin dennoch gewidmet. Schon vor Beginn erscheint ein schwarzer Hintergrund, begleitet von leiser Musik. Dazu blendet RTL einen Text ein: „Die folgende Ausgabe von ‚Drei gegen Einen‘ wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet. In der ersten Challenge traten unsere drei Prominenten im Biathlon gegen die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an, die am 28. Juli auf tragische Weise bei einer Bergtour ums Leben kam.“

Das Bild einer schwarz-weißen Aufnahme von den Olympischen Spielen unterstreicht die Würdigung. Laura Dahlmeier hatte in ihrer Karriere zweimal olympisches Gold und sieben Weltmeistertitel gewonnen. Sie prägte den Biathlon-Sport über Jahre und galt als eine der erfolgreichsten Athletinnen Deutschlands.

Ausstrahlung aus Rücksicht verändert

RTL betont in seiner Erklärung: „In unserer Show durften wir Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Freude begeistert hat. Aus Rücksicht und Respekt verzichten wir darauf, die Challenge mit Laura Dahlmeier auszustrahlen. Wir widmen diese Sendung Laura Dahlmeier und ihrer Familie und sprechen unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aus.“

Dahlmeier verunglückte Ende Juli tragisch im Karakorum-Gebirge in Pakistan. Sie befand sich mit einer Seilpartnerin in rund 5700 Metern Höhe, als ein Steinschlag beide traf. Rettungsteams versuchten noch, zu helfen, konnten jedoch nichts mehr tun.

