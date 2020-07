RTL lässt die Bombe platzen! „Sommerhaus der Stars“ wird...

Traurige Nachrichten für die Fans von „Sommerhaus der Stars“ (RTL)!

Zwar ist die neue Staffel der Reality-TV-Show, die bei RTL gezeigt wird, bereits abgedreht - das Drama war groß - doch nun gibt es schlechte Nachrichten für die Zuschauer von „Sommerhaus der Stars“.

RTL: „Sommerhaus der Stars“-Ausstrahlung nicht im Juli

Bis die neuen Folgen über die TV-Bildschirme flimmern werden, wird es noch einige Zeit dauern. Wie der Sender RTL „DWDL“ bestätigt hat, müssen sich die Fans noch bis September gedulden.

Im vergangenen Jahr gab es die Staffel bereits Ende Juli bei RTL zu sehen. Die Gründe sollen aber keinesfalls Produktionsverzögerungen sein, wie die „Bild“ zuvor berichtet hatte.

Vielmehr sei von Anfang an nicht geplant gewesen, die neue Staffel zur gleichen Zeit zu zeigen wie die im vergangenen Jahr.

Das sind die „Sommerhaus der Stars“-Paare 2020:

Die "Goodbye Deutschland" Reality-TV-Stars Andreas (53) und Caroline Robens (40).

Der Reality-TV-Star Denise Kappés (29) und der Sänger Henning Merten (32).

Die Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (29) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29).

Das YouTube Kult-Influencer-Paar Lisha (33) und Lou (31).

Der Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41).

Der Hypnotiseur Martin Bolze (62) und die Designerin Michaela Scherer (53).

Die "Bullyparade"-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48).

Das "Bachelor"-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)

Das Sommerhaus der Stars: Das sind die Kandidaten 2020. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Erhofft sich RTL höhere Einschaltquoten?

Grund dafür: RTL soll sich durch den späteren Zeitpunkt höhere Einschaltquoten erhoffen und einer Kollision mit „Promi Big Brother“ verhindern, das am 7. August an den Start gehen soll, so „DWDL“.

Wann die Ausstrahlung vom „Sommerhaus der Stars“ bei beginnt, ist noch unklar. (cs)